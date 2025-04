Horóscopo semanal: predicciones del lunes 21 al domingo 27 de abril de 2025.

La última semana de abril llega con un combo astrológico potente: se cierra la primera temporada de Eclipses del año y el domingo nos regala una Luna Nueva en Tauro, ideal para sembrar intenciones a largo plazo, aunque no sin algo de tensión emocional. El clima viene cargado: hay cruces intensos entre el Sol, Marte y Plutón, mientras Saturno y Venus se alinean para recordarnos que, en temas de amor y compromiso, ya no hay espacio para medias tintas. Esta semana puede remover estructuras viejas, pero también abrir caminos nuevos y mucho más auténticos. A continuación, compartimos el horóscopo semanal.

Aries

Empezás la semana con los ánimos caldeados: Marte, tu regente, en tensión con el Sol te empuja a querer resultados ya. Pero ojo, no todo se resuelve apurando procesos. Canalizá esa energía en movimiento físico o una charla honesta con alguien de confianza. A mitad de semana, se revelan tensiones laborales que ya no podés seguir ignorando. El finde te encuentra más introspectiva: la Luna Nueva cae en tu zona de recursos y valores, ideal para tomar decisiones financieras desde un deseo real, no desde la presión externa.

Tauro

Con el Sol brillando en tu signo, todo se siente más intenso: querés avanzar, pero Marte tira en otra dirección. El inicio de semana puede traerte frustración o enojos que no sabías que tenías. Permitite soltar lo que no va con vos. El miércoles, la incomodidad llega desde el plano profesional o social, con la necesidad de preguntarte si lo que perseguís es realmente tuyo. Pero todo se acomoda el domingo con la Luna Nueva en tu signo: es un portal para reconectar con tus intenciones personales y sembrar desde el centro.

Géminis

Tu cuerpo te habla esta semana, sobre todo si venís sobrecargada. El lunes podés sentirte algo irritada o sin foco: respirá hondo y buscá calmarte. El miércoles llega una sacudida emocional que puede ayudarte a ver con claridad qué tenés que soltar. Hacia el viernes, se abren puertas en el plano profesional y, si venías esperando una oportunidad concreta, esta puede ser tu semana. El domingo es ideal para cerrar una etapa emocional y proyectar nuevas rutinas o hábitos que te devuelvan el equilibrio.

Cáncer

Las emociones se intensifican al arrancar la semana y podés sentir tensión en el plano de las amistades o los grupos. ¿Estás poniendo energía en vínculos que ya no suman? El miércoles llega una verdad difícil pero liberadora, y el viernes, una decisión madura te devuelve el eje. La Luna Nueva del domingo te invita a proyectar nuevos objetivos colectivos, ideales para trabajar en equipo o sumar a personas que compartan tu visión. Eso sí, no fuerces nada que no fluya con naturalidad.

Leo

Semana de fricción interna: el lunes el Sol y Marte se enfrentan y eso puede sacudirte fuerte, especialmente en temas laborales. Cuidado con los impulsos. El miércoles toca revisar vínculos de poder: ¿a quién le estás dando más autoridad de la que merece? Pero el finde se equilibra la balanza: el domingo la Luna Nueva en Tauro cae justo en tu zona profesional, ideal para redefinir tu camino laboral con mayor claridad. Es momento de comprometerte con esa versión de vos misma que venís soñando hace rato.

Virgo

El cuerpo pide descanso, aunque vos sigas buscando hacer todo perfecto. El lunes la tensión se siente fuerte en tus rutinas y hábitos. El miércoles puede aparecer una incomodidad emocional que te confronta con tu propia exigencia. Hacia el viernes, las decisiones importantes tocan el plano afectivo: comprometerse o dejar ir. El domingo llega con un aire de expansión: la Luna Nueva en Tauro abre una puerta a lo nuevo, ya sea en forma de estudio, viaje o cambio de filosofía de vida. No te aferres al plan conocido.

Libra

Esta semana poné el foco en vos. El lunes puede sentirse una tirantez entre tu deseo personal y lo que otros esperan que hagas. No te olvides de poner límites. El miércoles se activa una tensión interna con respecto a cómo mostrás tus talentos. ¿Estás brillando o escondiéndote? El viernes llega con decisiones laborales o de salud que necesitaban madurar. Y el domingo, con la Luna Nueva en Tauro, es tiempo de revisar vínculos íntimos: soltar viejos miedos y sembrar confianza real.

Escorpio

Las relaciones son el gran tema de la semana. Desde el lunes, la incomodidad se hace sentir: hay un tironeo entre el deseo de estabilidad y lo que ya no funciona en tu mundo afectivo. El miércoles podés sentirte algo sobrepasada por tensiones emocionales, pero si soltás el control, la claridad llega. El viernes se aclara un camino creativo o un proyecto que venías postergando. El domingo, la Luna Nueva en tu zona de pareja marca el inicio de un nuevo ciclo vincular. Tiempo de crear lazos desde otro lugar.

Sagitario

La comunicación puede ser tu talón de Aquiles esta semana. El lunes, la tensión entre el Sol y Marte activa conversaciones difíciles o cortocircuitos verbales. El miércoles, se marcan con más fuerza las necesidades de cambio en lo laboral. El viernes hay chance de poner orden en tu hogar o redefinir tu espacio emocional. El domingo, con la Luna Nueva en Tauro, es momento ideal para reorganizar tus días, encontrar balance entre productividad y disfrute, y tomar una decisión que venías pateando.

Capricornio

Arrancás la semana entre el disfrute y la exigencia. Marte en tensión con el Sol puede activar molestias si estás dedicando más tiempo a los deberes que a tus placeres. El miércoles, un sacudón te obliga a revisar tus prioridades: ¿seguís valorando lo mismo que hace un año? El viernes, una conversación importante aclara el panorama. Y el domingo, la Luna Nueva en tu zona de goce te invita a reconectar con el placer, la creatividad y el deseo. Es hora de abrir la puerta a lo que te hace bien.

Acuario

El lunes llega con fricciones en vínculos cercanos, quizás pareja o sociedad, y te sentís algo saturada. Evaluá si vale la pena entrar en conflictos o si es momento de poner pausa. El miércoles, una verdad incómoda se asoma, pero también te permite transformar una parte de tu identidad. El viernes hay claridad en el plano económico y el domingo la Luna Nueva cae en tu zona de hogar: ¿es momento de mudarte, redecorar o tener esa conversación clave con tu familia? Hacelo con firmeza, pero con empatía.

Piscis

El cuerpo reacciona si venís exigiéndote de más. El lunes puede traerte ansiedad o cansancio. El miércoles, emociones profundas emergen sin filtro: no te juzgues, procesalas. El viernes es un gran momento para comprometerte con vos misma, con tu autenticidad. Y el domingo, la Luna Nueva en Tauro activa tu zona de comunicación: animate a escribir, hablar o expresar lo que tenés guardado. Decí eso que venís postergando, pero hacelo desde un lugar de verdad, no desde la presión.