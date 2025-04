La Serie A de Italia suspendió sus partidos por la muerte del papa Francisco

La Serie A suspendió los cuatro partidos de hoy por la muerte del papa Francisco.

La Serie A de Italia comunicó oficialmente que suspendió los partidos que debían disputarse hoy lunes 21 de abril del 2025, como consecuencia de la muerte del papa Francisco. El Calcio determinó postergar los encuentros de esta jornada, tanto de la Primera División como de la Primavera (la Reserva o Sub 20).

Los encuentros de la máxima categoría del fútbol italiano que debían llevarse a cabo eran Torino vs. Udinese, Cagliari vs. Fiorentina, Genoa vs. Lazio y Parma vs. Juventus. Más allá de la trascendencia de estos cotejos, tanto para la clasificación a las Copas internacionales como para el descenso, el juego queda en un segundo plano por el fallecimiento del argentino Jorge Bergoglio a los 88 años. Además, desde la organización todavía no confirmaron cuándo se jugarán estos compromisos.

Los partidos que suspendió la Serie A de Italia por la muerte del papa Francisco en 2025

Torino vs. Udinese.

Cagliari vs. Fiorentina.

Genoa vs. Lazio.

Parma vs. Juventus.

Los futbolistas argentinos involucrados

Nicolás González (Juventus). Valentín Castellanos (Lazio). Nehuén Pérez (Udinese). Martín Payero (Udinese). Lautaro Gianetti (Udinese). José Luis Palomino (Cagliari). Lucas Beltrán (Fiorentina). Lautaro Valenti (Parma). Nahuel Estévez (Parma).

Las reformas de Francisco en la Iglesia en sus 12 años como Papa (2013-2025)

En 2018, destituyó al cardenal estadounidense Theodore McCarrick, condenado por agresión y por encubrir cientos de casos de pederastia y descabezó a la Conferencia Episcopal chilena por encubrir abusos. Un año más tarde se realizó una cumbre contra la pederastia, que reunió a 150 obispos obligados a escuchar numerosos testimonios de víctimas. Reconoció, también, abusos sexuales a monjas por parte de sacerdotes y casos de esclavitud y trata de personas. Esos fueron los primeros pasos de cara a intentar establecer un cambio histórico, en 2021.

Ese año, Francisco impulsó cambios en el Código de Derecho Canónico para poder criminalizar de forma explícita los abusos sexuales por parte de sacerdotes. La clave se encuentra en dos artículos, el 1395 y el 1398, a través de los cuales determinó que los abusos a menores son delitos contra la dignidad de las personas. Además, desde ese momento la Iglesia pasó a reconocer el abuso contra adultos y eliminó la discreción, que permitía a obispos y superiores religiosos ignorar o encubrir el abuso, dejando en claro que pueden ser considerados responsables de omisiones y negligencia al no investigar y sancionar adecuadamente a sacerdotes implicados.

Esas modificaciones, de todos modos, no resultaron del todo como se esperaban. Tras cinco años de su aplicación, el primer informe de la Comisión para la Protección de Menores develó graves deficiencias en el tratamiento de las denuncias, con casos de revictimización y "fragmentación de las responsabilidades". Aún así, sobre este tema, actuó hasta sus últimos días: estando internado, el Papa aceptó la renuncia del obispo Jean-Pierre Blais, de 75 años, acusado de abusar de una menor.

En el 2019, también había intentado otro cambio trascendental. Fue en el Sínodo de la Amazonía, cuando se promovió que hombres casados se pudieran ordenar como sacerdotes y que las mujeres pudieran ser diáconas -el paso previo a ser sacerdotisa-, medidas que quedaron en suspenso. "Hay cosas que no pudo. Como que las mujeres tengan un cargo jerárquico, eso en Roma se tiró para atrás, pero se hizo todo un movimiento para que dentro de la Iglesia haya mucha menos jerarquía y mucha más igualdad. Que haya una sinodalidad, que es un encuentro circular", remarcó Paco.

Más allá de las resistencias, Francisco se fue con un triunfo: nombró a dos mujeres en altos cargos del Vaticano en enero de 2025. La monja italiana Simona Brambilla, quedó al frente del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, el ministerio que se ocupa de todos los religiosos y religiosas del mundo; la monja será la superior de un cardenal. Y sor Raffaella Petrini asumirá el 1 de marzo la segunda autoridad más alta del poder Ejecutivo vaticano, a cargo de la secretaría general de la Gobernación, responsable de las cuestiones administrativas.