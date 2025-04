Murió el papa Francisco: su pasión por San Lorenzo y cuando Basile lo echó del vestuario

La historia de amor del papa Francisco con San Lorenzo.

El papa Francisco murió a los 88 años y será recordado como uno de los mejores en su último rol, aunque vale la pena también repasar su historia de amor por San Lorenzo y por el fútbol en general. Nacido en Flores, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue a ver al equipo de sus amores a la cancha del Viejo Gasómetro desde pequeño.

De hecho, el propio Jorge Mario Bergoglio fue quien se encargó de brindar detalles acerca de lo que significó este deporte para él desde pequeño y cómo lo vivió el líder del Vaticano. El sucesor de Benedicto XVI como Sumo Pontífice de la Iglesia Católica sintió la camiseta azulgrana hasta las últimas horas de su vida.

Nacido en diciembre de 1936, su pasión por el club de Boedo comenzó allá por la década de 1940, cuando acompañaba a su padre -Mario José- a ver los partidos en el estadio del Viejo Gasómetro. En 1946, cuando tenía 9 años, el "Cuervo" se consagró campeón de la liga argentina desplegando un gran fútbol y aquel equipazo memorable terminó de convencer a Bergoglio de hacerse un fanático más.

Lejos de ocultar el amor por el "Santo" por la función que ocupó durante más de once años hasta su fallecimiento, el papa dejó en claro en diferentes discursos que a veces solamente quería "que gane San Lorenzo...". Con otras frases como "los colores de San Lorenzo (azul y rojo) son los más lindos" y "aguante San Lorenzo", el Sumo Pontífice recibió diversos regalos por parte de la dirigencia de la institución, principalmente de la época de Matías Lammens y Marcelo Tinelli.

Cuando Tinelli y Lammens le llevaron al Vaticano la camiseta de San Lorenzo al papa Francisco.

Casi como un guiño del destino, los primeros momentos de Francisco como papa coincidieron con hazañas históricas del "Azulgrana": fue campeón de la Liga argentina en el 2013, ganó su única Copa Libertadores en el 2014 y aplastó a Boca por 4-0 en la Supercopa Argentina en el 2016. Incluso, muchos fans le adjudicaron a Bergoglio la buena suerte que tuvo el equipo en distintas etapas de aquellos títulos.

Socio número 88.235N-0 de la institución porteña, fue un seguidor más del club fundado por el sacerdote Lorenzo Massa y el nombre de "Papa Francisco" es una de las posibilidades para la identidad del nuevo estadio del club, de acuerdo a lo que se vote en la Asamblea llegado el momento. Lo cierto es que perdió la vida el Sumo Pontífice "peronista" y más futbolero de todos los tiempos en la Iglesia católica.

Cuando el Coco Basile echó a Bergoglio del vestuario de San Lorenzo: "Ese tipo es mufa"

Corría el año 1998 cuando Fernando Miele, entonces mandamás del "Santo", contrató a Alfio Basile como DT para que el equipo cortara la mala racha. Antes del debut en la cancha de Platense, un sacerdote entró al vestuario -en plena arenga a los futbolistas- supuestamente para "darle suerte" al cuadro azulgrana y al técnico no le gustó nada. "¿Y este quién es? Vos me contrataste porque no le ganan a nadie... No sirve lo que hace este cura. Echalo de acá porque no lo quiero, ese tipo es mufa”, disparó en aquel entonces el ex Racing y Boca, según su propio testimonio en la entrevista con Matías Martin en la TV Pública. “Me acuerdo de que Miele viajó exclusivamente para contratarme. Yo no quería agarrar porque estaba cansado de trabajar, pero me rompió tanto las pelotas que me convenció", reconoció el bicampeón de América con el Seleccionado nacional.

“Cuando le dije que no lo quería, el cura me miró con una cara que no te la puedo explicar… abrió la puerta y se fue. Después, esa noche, ganamos 4 a 1 con tres goles del Beto (Alberto) Acosta”, rememoró el "Coco" Basile. Varios años después, en abril del 2013, Basile y Miele se reencontraron en el Hotel Faena durante un evento, pocos días después de que Bergoglio iniciara su ciclo como Sumo Pontífice. El exdirectivo le preguntó directamente al bahiense: "¿Vos sabés quién es el papa?“. Sorprendido, el DT le contestó: "¿Me estás jodiendo? ¿Cómo no voy a saber quién es Francisco?”. Fue entonces cuando el extitular del "Santo" lo cruzó: “Sí, pero también es Jorge Bergoglio, el cura al que echaste en cancha de Platense el día que debutaste”. “Yo no lo podía creer.... Cada tanto viajo a Italia, pero nunca fui a verlo. Ni loco voy al Vaticano, a ver si me echa”, bromeó Basile para terminar.