El posteo de Ander Herrera que provocó el enojo de Boca: qué hizo

El volante fue bastante críticado por la manera en la que resaltó su presencia en el Clásico.

El pasado fin de semana se disputó un nuevo episodio de uno de los grandes clásicos que el fútbol argentino tiene. Aunque el final de los 90 minutos presentó más polémicas que situaciones deportivas que generen ciertos recuerdos entre los hinchas. Una de ellas se vincula con un posteo que Ander Herrera hizo en su cuenta de Instagram, que provocó cierto malestar en la parcialidad de Boca y las cargadas de los demás clubes del país.

Por lo general, los jugadores aprovechan las fotografías que sacan desde los clubes para mostrar que formaron parte de determinados partidos. En este caso, el volante español decidió mostrarles a sus seguidores que nuevamente volvió a sumar minutos con la camiseta y en el campo de juego de la Bombonera. Aunque le sumó un detalle que no fue bien recibido. “+1”, expresó. Lo que dio la sensación de que se encontraba festejando el empate por el punto obtenido.

Los hinchas de otros equipos se burlaron por el "+1" que el volante usó en sus redes

“Festejaba un empate, jajajaja”, expresó un hincha en X (ex Twitter). “No Ander eso acá no. Es +3 o es nada en Boca”, agregó un segundo. “La peor historia de un jugador de Boca en la historia, valga la redundancia. Un clásico de LOCAL”, comentó un tercero. “¿Le explicaron al Vasco lo que significa la camiseta de Boca? Preocupante”, afirmó uno más. Lo cierto es que el Rojo no tuvo grandes chances para ganarlo, y los dirigidos por Claudio Úbeda no pudieron aprovechar las oportunidades contra Rodrigo Rey.

Con el resultado obtenido frente a Independiente, Boca alcanzó la barrera de los 21 puntos en la tabla de posiciones de la zona A. La misma cantidad de unidades que Talleres de Córdoba, que viene de ganarle a Defensa y Justicia en Florencio Varela. Se puede mencionar que el Xeneize está clasificado de manera virtual a la siguiente ronda del campeonato, porque debería pasar una catástrofe para que se quede eliminado. Al punto tal que tendría que perder los próximos tres partidos y sus adversarios contar con un andar casi perfecto.

Qué va a pasar con Ander Herrera a futuro

La temporada 2025 expuso que Ander Herrera tuvo una gran colección de problemas musculares que le impidieron ser una alternativa clara para Miguel Ángel Russo, como también para Claudio Úbeda. Es por ello que, sobre el final del calendario, se decidió que hiciera una recuperación sin una meta fija de regreso. Algo que surtió el efecto esperado, porque logró recuperarse al 100% y comenzar a recolectar mayor cantidad de minutos en cancha.

Sin embargo, su continuidad es una que de momento se encuentra asegurada hasta el próximo 31 de diciembre. “Es el sueño, Ander Herrera se va a retirar del fútbol con la camiseta de Boca”, expresó el periodista Facundo Pérez hace un tiempo en D Sports Radio. Hay que recordar que el próximo 14 de agosto cumplirá 37 años y que a su carrera como jugador profesional no le quedan muchos episodios por entregar.

Un clásico que le permitió romper un récord particular

Por otro lado, el empate de Boca frente a Independiente dejó un saldo a favor y que permitió romper con una racha más que particular. Porque se cortó una sequía de 33 clásicos sin la suerte de recibir un penal a favor. Un número más que llamativo porque alguna que otra jugada debió contar con la sanción de la falta y el privilegio de rematar sin obstáculos desde los 12 pasos. En este lapso, el Xeneize sufrió ocho penales en su contra.