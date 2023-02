El Pollo Vignolo estalló en vivo por Boca en ESPN: "No entiendo más nada"

El Pollo Vignolo estalló en vivo en ESPN por un debate sobre la trascendencia de Sebastián Villa en Boca en este 2023. "Yo no entiendo más nada", gritó el conductor de F90 ante la sorpresa de sus colegas.

Sebastián "Pollo" Vignolo estalló en vivo en ESPN durante la edición de F90 del martes 7 de febrero de 2023. En esta oportunidad, el editorial habitual del conductor estuvo vinculado con la trascendencia de Sebastián Villa en este Boca dirigido por Hugo Ibarra en el arranque del año. Si bien el campeón vigente sumó cuatro puntos de los seis posibles en el inicio de la Liga Profesional del fútbol argentino, el rendimiento no termina de convencer a muchos hinchas y el relator se refirió a ello.

Mientras el periodista deportivo emitía su opinión, lo escuchaban atentamente sus colegas habituales: Diego "Chavo" Fucks, Daniel Arcucci, Federico "Negro" Bulos, Morena Beltrán, Carlos "Cai" Aimar, Damián Manusovich y Marcelo Espina. El cordobés defendió a fondo al delantero colombiano, aunque varios de sus compañeros no coincidieron al aire y las estadísticas posteriores tampoco le dieron la razón.

El Pollo Vignolo explotó por Villa en Boca en ESPN: "Sólo la estadística no sirve"

En el comienzo de F90, el presentador de 47 años opinó con relación a los hinchas que piden la salida del extremo del equipo titular porque los números indican que al "Xeneize" le fue peor con él en la cancha que sin él: "Las estadísticas sirven, valen, hay que tenerlas, usarlas, leerlas. Ahora, sólo la estadística no sirve... A mí no me sirve, hay que agregarle concepto. Podés tener la posesión un 70% y... Es dónde, quiénes la tienen, la intensidad, con qué propósito, a qué velocidad".

"Puedo ser un dominguero... Del 3 para el 6, del 6 para el 2, del 2 para el 4... Ahora, ¿tuvo alguna incidencia en el partido? No", ejemplificó el conductor. "La gambeta sí sirve, no sale en ninguna estadística pero vale, sirve. La pared también, rompe defensas", continuó. En el mismo sentido, explicó: "Hay una estadística que me quieren dar a mí, que los chicos de la producción están desesperados, de que me quieren hacer creer que Villa para Boca es un problema".

"Y yo digo, ¿cómo va a ser un problema Villa en Boca si cada vez que la agarra la gente se pregunta qué va a pasar, si va a terminar en gol?", defendió su postura. "Si (Juan Román) Riquelme dijo que Villa es el mejor jugador que tiene el fútbol argentino... Y yo firmo abajo que es el mejor de Boca", insistió "El Pollo" Vignolo. "¿Ustedes me quieren hacer creer que Villa en Boca es un problema? ¡La verdad, yo no entiendo más nada! No tengo nada más para vender, damas y caballeros", quiso cerrar el debate a pura ironía.

Los datos que contradicen al Pollo Vignolo sobre Villa en Boca.

Sin embargo, en contraposición a la teoría del relator, los números señalan lo siguiente: