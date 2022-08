El palito de Batistuta a Boca y a Riquelme: "Inestable"

La fuerte crítica de Gabriel Batistuta a Boca y a Juan Román Riquelme por los manejos del club en el fútbol argentino. Qué dijo el ex delantero de "El Xeneize".

Gabriel Batistuta liquidó a Boca y a Juan Román Riquelme por los últimos manejos del club en el ámbito del fútbol argentino. El ex delantero del "Xeneize" brindó una entrevista en la que le tiró un "palito" al club y al vicepresidente por algunas situaciones que ocurrieron en los últimos tiempos.

El segundo máximo goleador histórico de la Selección Argentina criticó duramente a la actual directiva de la institución de La Ribera durante su entrevista con La Nación. A pura sinceridad, "El Bati" opinó de la actualidad del equipo de sus amores y hasta no descartó participar de la política de la entidad en algún momento.

Durante la charla en la que pasó por todos los temas, el exdelantero admitió que en el futuro podría meterse en la interna de Boca: "No lo descartaría, me gusta, me gustan los temas que están descuidados detrás del jugador de fútbol y se descuidan mucho". "Ahí me gustaría tener la posibilidad, algún día, de trabajar", detalló.

Además, el santafesino de 53 años destacó que "hay varios equipos que lo están haciendo, algunos grandes, River... Y otros como Lanús, Vélez, se ve que laburan". Incluso, remarcó que "hay cosas para hacer" y añadió: "Si alguien me da la posibilidad, yo encantado".

Batistuta criticó a Boca y a Riquelme: "Me da una sensación inestable"

Gabriel Batistuta fue consultado por la gestión de Juan Román Riquelme y del resto de los integrantes del Consejo de Fútbol, conformado por Raúl Cascini, Jorge "El Patrón" Bermúdez, Mauricio "Chicho" Serna y Marcelo "El Chelo" Delgado. "No los conozco, desde afuera me da una sensación inestable", opinó inicialmente. En la misma línea, reconoció: "Si me preguntás por qué, no lo sé, no estoy ahí adentro, cualquier cosa que pudiese decir tal vez fuese una boludez. Pero hay inestabilidad… Y la comunicación, me parece, es uno de los problemas".

Riquelme, junto al DT Ibarra y a dos miembros del Consejo de Fútbol de Boca: Delgado y Serna.

Después, el ex atacante de la Selección Argentina también fue consultado acerca de la formación que exige gestionar un club tan importante en el día a día, más allá de los logros que se hayan obtenido en el pasado dentro de la cancha. "Es lo que yo les digo a mis hijos: estudien. Si estudiás, es más difícil que te caguen", argumentó el exdeportista. Por último, aclaró que "por supuesto que no podés saber todo de todo, pero como mínimo tener una noción de muchas cosas". Y cerró: "Vuelvo al fútbol. Hay muchas maneras de liderazgo: algunas más exitosas y otras menos. Ponelo así".

Los números de Batistuta en Boca

Reconocido fanático del "Xeneize", el exdelantero que también pasó por River, tuvo una sola temporada en la institución: 1990-1991. Allí disputó 47 partidos oficiales con 19 goles y 7 asistencias.