El padre de Molina destrozó a la dirigencia de Boca: "Son tres rottweilers los que tiene Riquelme"

El padre del lateral derecho de la Selección Argentina liquidó a "los tres rottweilers que tiene Riquelme" en el Consejo de Fútbol por haber dejado ir a su hijo, que ahora brilla en la Copa América.

Si bien Nahuel Molina Lucero se formó en Boca, prácticamente no jugó allí en la Primera División y el club dejó ir libre al lateral derecho que actualmente brilla en Udinese de Italia y en la Selección Argentina en la Copa América. Por eso, su padre Hugo disparó contra la dirigencia y contra el Consejo de Fútbol durante su entrevista con Radio La Red (AM 910): "¿Vos viste cómo jugaban (Jorge) Bermúdez y (Raúl) Cascini? Así actúan negociando".

Con relación a quienes secundan a Juan Román Riquelme dentro de la entidad de La Ribera, recordó: "Con ´Leo´ Rodríguez (su representante) fuimos a una primera entrevista con la Comisión nueva cuando entraban Román, Cascini, el ´Patrón´ y el ´Chelo´ (Marcelo) Delgado. No se pudo llegar a un acuerdo. Ofrecían un contrato como si fuera el primero, pero él ya tenía su recorrido en Defensa y Justicia y en Rosario Central".

Luego de un par de préstamos en los dos mencionados equipos menos populares de la Argentina, Hugo Molina detalló que "lo mandaron a entrenar con la Reserva y se llegó a esto de quedar libre. A Nahuel lo habían llamado y él dijo que quería jugar dos o tres años en Boca". Y agregó: "Son tres rottweilers los que tiene Riquelme".

Además, aclaró qué fue lo más extraño en medio de la negociación frustrada allá por mediados de 2020: "Dos días antes de ir a jugar a Colombia por la Copa Libertadores, Nahuel no tenía el pasaporte al día. Fue cuando él tenía 17 años. Viajé a Buenos Aires y nos llevaron a hacer los pasaportes. Puse de mi bolsillo y Boca (no pagó) ni el café con el papá... Eso es muy de amateur". Y reveló que "hay muchos chicos a los que le pasó eso, no sólo a Nahuel".

Nahuel Molina Lucero en Boca.

La carrera de Nahuel Molina Lucero

Nacido el 6 de abril de 1998 en Embalse, Córdoba, el defensor de 23 años, 1.75 m. y 70 kilos se sumó al plantel profesional del "Xeneize" en enero de 2016 y debutó en la Primera, aunque no tuvo muchas oportunidades y fue cedido entonces a Defensa y a Central, con los que completó tres temporadas entre ambos conjuntos.

Entonces, regresó a Boca pero no hubo acuerdo con la directiva y quedó libre luego de haber disputado apenas nueve encuentros oficiales con esa camiseta. De esa manera, en septiembre de 2020 pegó el salto a Udinese, se consolidó como titular y su rendimiento fue tan bueno que lo llevó a ser parte de la lista definitiva de la "Albiceleste" para la vigente Copa América en Brasil, donde por ahora le ganó el puesto al futbolista de River Gonzalo Montiel.

Apodado "Galgo", se destaca por su velocidad, por proyectarse permanentemente al ataque y por la fortaleza física a la hora de las acciones divididas.