Mariano Closs reveló que Messi se plantó con Lionel Scaloni para defender a un compañero

El conductor de ESPN aseguró que el capitán de la Selección Argentina le cuestionó al entrenador que le había prometido a otro jugador que iba a ser titular, pero al final no lo eligió para ponerlo a él.

Si bien la Selección Argentina venció por 1-0 a Paraguay en la Copa América y avanzó a los cuartos de final, los cuestionamientos siguen por el funcionamiento y por algunos manejos de Lionel Scaloni. Ahora, Mariano Closs aseguró en ESPN F12 que Lionel Messi se le plantó al entrenador por haber dejado afuera a un compañero.

De acuerdo con lo que se comunicó mediáticamente en la previa al compromiso, el capitán iba a descansar en este encuentro apenas tres días después de haberse desgastado notoriamente frente a Uruguay, mientras que la "Albirroja" llegaba con una semana de preparación. Sin embargo, con el correr de las horas, el cuerpo técnico modificó su determinación inicial, ya que incluyó al crack de Barcelona y encima lo dejó los 90 minutos en la cancha.

A propósito de lo ocurrido, Esteban Edul confirmó: "La lógica era que si debían descansar, el que más debía hacerlo era Messi porque era el único que había jugado todos los minutos. Él no iba a ser de la partida, el domingo a la noche el técnico habló con él y le dijo que no iba a jugar. Ahí Messi le respondió ´hacé lo que tengas que hacer´, pero después se dieron cuenta de que no había caído del todo bien la decisión. A Messi no le gusta salir nunca y eso se sabe".

"El equipo iba a ser con cinco defensores y el que iba a jugar era Lisandro Martínez", agregó, a lo que entonces Closs acotó que "ahí Messi le dijo ´dejá que yo lo arreglo, yo hablo con él´". Al instante, el panelista y exfutbolista Mariano Juan opinó sobre la filtración de la información en la previa al cotejo que "contárselo a un compañero está bien, pero a un periodista no...", con respecto a que seguramente fue algún integrante del plantel el que hizo trascender que "La Pulga" no iba a estar desde el arranque.

Closs volvió a liquidar a Scaloni

Por lo tanto, el periodista fustigó al estratega, como ya es una costumbre en el programa que conduce de lunes a viernes al mediodía: "Ahí marca la inexperiencia, las dudas que tiene el cuerpo técnico. ¿De qué se agarran? De los resultados. De decir ´bueno, no perdí´. Pero no es así, ¿entonces cuando juegues contra un rival en serio qué va a pasar? Contra Uruguay dijeron que jugó bien y Muslera (el arquero) no tocó la pelota, digamos las cosas como son".

Más allá de que la "Albiceleste" lleva 16 choques invicto, al relator parece no alcanzarle: "Ellos están jugando su propio partido para convencernos a nosotros. Scaloni no es muy ducho a la hora de hablar de fútbol, te habla de resultados. Te dice ´bueno, ganamos 1-0, el estado del campo es malo...´. Con poquitos partidos, te tenés que destacar en la Selección Argentina. Aunque pierda partidos, podríamos estar orgullosos de cómo juega el equipo".

"Si no encontrás el funcionamiento ahora, ¿cuándo? Mirá que después no hay tiempo, eh. La Copa América es un entrenamiento para el campeonato del mundo, esta es la verdad. Con muy poquito ya estás ahí... Se basa en los resultados, se aferra a eso. Le quiere ganar a la estadística. Hay que jugar a algo, si tenés a los mejores intérpretes. Lo de ayer nos hace hablar de cómo juega esta Selección: de cómo se tira atrás, de por qué no maneja los partidos", sentenció Closs.