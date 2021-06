Mariano Closs explotó contra Scaloni por los convocados en la Selección: "No cumplió nada"

El conductor se mostró muy duro con el DT de la Selección tras confirmarse la lista para la Copa América.

El conductor Mariano Closs no dio vueltas y, frente a los diferentes cambios de Lionel Scaloni en la Selección Argentina de cara a la Copa América 2021, explotó contra el entrenador. "Lo que son las convicciones en la vida, los valores, la coherencia...", lanzó al principio del programa frente a la vista de sus panelistas que decidieron apoyarlo. E incluso, tras varios cambios, aprovechó para burlarse de la forma en que se jugará el certamen; donde de los dos grupos de cinco, pasarán cuatro: "Le hubiesen dicho a dos selecciones que están más o menos que ni siquiera viajen".

Sin lugar a dudas, el foco estuvo puesto en la desafección de Juan Foyth. El periodista defendió que el joven juega en todos los puestos e intenta cumplir con los pedidos del DT de la "Albiceleste". Sobre su error durante el empate en Barranquilla, manifestó: "Salió jugando mal, sí; pero la Argentina no estaba funcionando bien". E incluso disparó contra Nicolás Otamendi, quien fue artífice del penal que puso el partido 2-1.

Frente a esto, la producción de ESPN dejó a la vista una declaración pasada de Scaloni, defendiendo a Foyth ante las críticas, donde aseguraba que el defensor era "el futuro de la Selección" y criticó que "si no estamos capacitados para soportar ciertos errores y le caemos encima" será un problema propio porque la única manera que crezca es "jugando". Al recordar esto, admitió que quedó "perplejo" y remarcó que ante el error, "Foyth agarró la valija y se fue". Y sostuvo: "Nada de todo lo que dijo Scaloni lo cumplió".

A su vez, Closs pidió que los jugadores del seleccionado sean "solidarios" con el defensor de 23 años, recientemente comprado por el Villarreal en 15 millones de euros, ya que "mañana puede ser cualquiera". Mientras que, para cerrar, volvió a cargar contra el DT porque hace pruebas durante los partidos de Eliminatorias. "Esto es lo último de Messi en la Selección. Muchachos, aprovechémoslo porque se termina, eh. Se termina Messi. Hagamos las cosas para que pueda levantar el trofeo y los argentinos estén felices", sentenció.

Closs acusó a la Selección de "hacer trampa" con la lista

Todo comenzó con la gran polémica en relación a la lista de convocados para la competencia continental. En un principio, el cuerpo técnico de la "Albiceleste" envió una lista a Conmebol para luego, modificar un nombre. Tal como dijo Esteban Edul, periodista de ESPN F12, había una lista blue y otra oficial. "Para que haya una 'lista blue', tiene que haber alguien que la permita o la avale. Sino, existiría la lista blue para otras selecciones también y me parece que no ha existido", manifestó el conductor.

Al parecer, desde el fútbol argentino hicieron un análisis minucioso del reglamento para realizar esta última modificación. ¿Qué fue lo que pasó? Si bien Lucas Alario ya se encontraba desafectado e incluso había viajado hacia su pueblo, decidieron comunicarse con él y pedirle que se realizara nuevos estudios. Estos sirvieron como un comprobante de su lesión frente al ente regulador y la idea de las autoridades fue incluirlo en una primera lista para luego, reemplazarlo por otro. La diferencia es que, en caso de lesión, el futbolista a ingresar puede estar fuera de la convocatoria de 50 jugadores y allí es donde parece el nombre de Julián Álvarez.

Frente a esto, Closs se rió socarronamente y consultó sobre el delantero de River Plate: "¿Se deslumbró solamente viéndolo contra Independiente Santa Fe? Jugó con Batista, con Grondona, con Gallardo... No estuvo ni en el banco vs. Colombia y ahora están desesperados por meterlo". Y cargó contra las autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA): "Muy poco serio todo esto, ¿Menotti es parte? Antes había administrativos, ¿esto es todo del cuerpo técnico? Estos movimientos bruscos... La CONMEBOL tiene una bronca con el fútbol argentino, es raro que haya permitido esto". El enojo del ente surge, por supuesto, tras negarse a que se dispute en el país.

Pero el momento no terminó allí. El conductor de ESPN marcó la mala actitud: "Incluyeron a Alario para hacer una 'trampita', ¿Conmebol permite eso? Se puede hacer si nadie se entera pero si las autoridades saben que estamos anotando a uno que no podemos usar para incluir al otro, que no habías incluido antes, es una trampa. Si hubiese sido todo espontáneo es otra cosa". Y sumó: "Sudamérica sabe que Alario estaba desafectado, lo ponen por la ventana para justificar y meter a Álvarez. Todas las selecciones deberían quejarse de esto".

La lista completa: