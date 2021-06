Copa América 2021: Argentina quiere cerrar la clasificación frente a Paraguay

El conjunto de Lionel Scaloni quiere cerrar la clasificación ante Paraguay. A pesar de las dudas, juega Lionel Messi.

La Selección Argentina intenta asegurar su clasificación a los cuartos de final en la Copa América Brasil 2021. El equipo que dirige Lionel Scaloni tiene que ganarle a Paraguay en el estadio Mané Garrincha por la tercera fecha del Grupo A. Lionel Messi fue duda por una decisión del entrenador, pero finalmente jugará.

El partido se jugará desde las 21:00 con arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela, asistido por sus compatriotas Carlos López y Jorge Urrego en la línea y por el colombiano Jhon Ospina en el VAR. La transmisión televisiva estará a cargo de la TV Pública, TyC Sports y DirecTV Sports. Con un Lionel Messi influyente, Argentina llega de vencer a Uruguay (1-0) en el clásico rioplatense del pasado viernes, que dejó buenas sensaciones por la superioridad establecida ante un rival de reconocida jerarquía.

Argentina suma 4 puntos en el Grupo A y una victoria ante Paraguay (3) lo dejaría inalcanzable para Bolivia (0), con lo que garantizaría su posición entre los cuatro primeros de la zona. Tras este encuentro, la Selección Argentina tendrá fecha libre y recién en diez días cerrará su participación ante el conjunto boliviano. Por su parte, Eduardo "Toto" Berizzo, debutó con éxito ante Bolivia (3-1), tuvo descanso en la segunda fecha e intentará sumar nuevamente para acercarse al objetivo de los cuartos de final.

Minuto a minuto del partido ante Paraguay

Probables formaciones



Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina Lucero, Cristian Romero, Germán Pezzella y Nicolás Tagliafico; Guido Rodríguez, Leandro Paredes y Ángel Di María; Lionel Messi, Alejandro Gómez y Sergio Agüero . DT: Lionel Scaloni.



Paraguay: Antony Silva; Alberto Espínola, Gustavo Gómez, Junior Alonso y Santiago Arzamendia; Alejandro Romero Gamarra, Mathías Villasanti y Robert Piris da Motta; Ángel Romero, Gabriel Ávalos y Miguel Almirón. DT: Eduardo Berizzo.

Las bajas de Argentina vs. Paraguay

El Seleccionado no podrá contar con Giovani Lo Celso ni con Nicolás González porque están con diferentes molestias: el ex Rosario Central padece una inflamación en el tobillo izquierdo y el ex Argentinos Juniors sufre un traumatismo en el hombro derecho.