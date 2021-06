La bomba de Vignolo sobre Boca en ESPN: "Una especie de Macri":

El "Pollo" comparó en su programa a la gestión actual de la institución "Xeneize" con la que llevaba adelante su ex Presidente en las épocas de gloria.

En pleno mercado de pases y a la espera del arranque del segundo semestre, Boca sigue dando que hablar en los principales medios deportivos y ahora, desde el programa que conduce Sebastián Vignolo por ESPN, debatieron si esta gestión está copiando el modelo de Mauricio Macri en el club.

ESPN F90 empezó con una comparación entre la gestión que tiene como cara visible a Juan Román Riquelme y la que llevó adelante el expresidente de la Nación en la etapa más ganadora del club, entre 1995 y 2008. En el comienzo del programa, Vignolo citó a su compañero Federico "Negro" Bulos y lanzó un disparador infalible para el debate. "A esta nueva gestión de Boca la presentó como una especie de Macri cuando era presidente de Boca", lanzó el relator para despertar las opiniones de sus compañeros.

El informe vinculado con el "Xeneize" empezó con el recuerdo de que, cuando llegó Macri, "limpió" a algunos jugadores consagrados del plantel para "empezar de cero con menos estrellas y más compromiso", como ocurrió por ejemplo con Diego Maradona, Juan Sebastián Verón, Claudio Caniggia, Diego Latorre, Gabriel Cedrés, Néstor "Tota" Fabbri, Cristian "Kily" González, Carlos "Mono" Navarro Montoya y Blas Giunta.

Minutos más tarde uno de los zócalos indicó: "El nuevo Boca, inspirado en la época dorada. Aparta a las estrellas para un equipo más terrenal". En tanto, el otro expresó "El Boca que se viene: ¿menos frac y más overol? (Juan Román) Riquelme quiere un equipo más terrenal".

El "Pollo" Vignolo destrozó de nuevo a Raúl Cascini, su excompañero en ESPN

"Me quieren hacer creer, de algunos tipos igual no me sorprende, que (Carlos) Tévez era un fiolo dentro de la cancha, que era uno menos, alguno le dijo ´exjugador´... Alguno me dijo ´fijate que Tévez caminaba, ya ni corría, quedate tranquilo que se lo reemplaza fácil´. Alguno que hasta iba a jugar al golf con él", apuntó claramente el periodista hacia el integrante del Consejo de Fútbol, sin haberlo nombrado.

"¡Cómo cambia! Es una cosa, te digo... Ya no me sorprende nada. Tévez tampoco lo puede ni ver. Entonces, cuando leo este título, digo ¿qué, Tevez no ponía? Muchachos, el gol que le hace Boca a River lo hace de pícaro tumbando a (Jonatan) Maidana", defendió el comunicador al delantero de 37 años que ya se marchó de la entidad de La Ribera.

"Puede estar errático un día, jugar mal, errar un penal otro día, estar con (mala) cara... Pero que no empiece a filtrar este muchacho que Tevez caminaba la cancha y que tenía que irse", completó el relator cordobés.

Por su parte, Marcelo "Cholo" Sottile opinó que "es muy injusto definir a Tévez por la última foto". Y recordó: "Dijimos muchas veces que en San Juan (contra Racing) jugó mal, que pocas veces lo habíamos visto con tan poca rebeldía. Parecía que no era su lugar, ahora... Un ratito antes, contra River, había hecho un gol de Fuerte Apache. Lo primereó, lo volteó a Maidana, e hizo el gol".

"Ahora, después lo que hay es una utilización, un recorte de palabras, para decir ´tengo razón´. Dicen que él dijo que ya no podía sacar diferencia, pero lo dijo desde el recorrido de su carrera. No seamos injustos con los ídolos", pidió el exreportero de Olé.

Por último, el panelista Daniel Arcucci trazó un paralelismo con lo que sucedió en los tiempos de Macri como mandamás: "Lo del frac y el overol no tiene que ver con que corran más o menos, sino con una concepción de figuras o no figuras. Cuando debutó Riquelme en 1996 no eran figuras, se construyeron de la mano de (Carlos) Bianchi, pero él no quería a las grandes figuras. No eran ídolos, estrellas".

"Al salir Tévez, Boca se quedó sin figuras. Bianchi construyó un equipo de overol, es la forma de ser más colectivos que individuales. No el nombre, no el afiche. Lo que está buscando Riquelme como el conductor del fútbol es eso", concluyó.