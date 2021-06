El Chavo Fucks chicaneó al Pollo Vignolo y Ruggeri salió a defenderlo: "Va a ser duro para ustedes"

Tras el empate entre Argentina y Colombia, los periodistas de ESPN se trenzaron en una acalorada discusión.

Si bien el empate entre Argentina y Colombia dejó sabor a poco, el Pollo Vignolo fue optimista en su análisis del rendimiento de la Selección. En su habitual editorial en ESPN F90, el conductor ponderó "la esencia" del equipo y se mostró ilusionado de cara a los desafíos que vienen por delante. En las antípodas de esta opinión se ubicó el Chavo Fucks, que salió a chicanearlo con todo y terminó todo en un discusión con Oscar Ruggeri.

"A mi me gustó el seleccionado argentino", deslizó el Pollo Vignolo antes de dar paso al Chavo Fucks, al Cholo Sottile, Daniel Arcucci y el Cai Aimar, quienes salieron desde sus casas. Mientras se terminaban de acomodar, el Negro Bulos, desde el piso de ESPN, advirtió: "agarrate porque se vienen con todo".

Y así sucedió. Desde que tuvo el micrófono prendido, el Chavo Fucks comenzó con las chicanas y arrancó a cantar el histórico hit para alentar a la Selección de "Vamos vamos, Argentina, vamos vamos, a ganar". El Cholo Sottile, otro de los detractores del ciclo de Scaloni, también se sumó al cantito, mientras sus compañeros de reían de la situación.

"No vengan después, eh, no se suban", gritó el Negro Bulos. "Esta ironía, cuando salgamos campeones de América y del mundo, pónganla. Pongan a estos dos coristas", les respondió el Pollo Vignolo. En ese momento se sumó Oscar Ruggeri y dejó en claro que no le gustó la actitud de sus compañeros: "Los tengo marcados. Va a ser duro para ustedes eh. Te estas cagando de risa, te reís. Los mismos que desayunaban con otro entrenador...", deslizó el Cabezón, en referencia a las comidas que compartió el ex entrenador de la Selección, Jorge Sampaoli, con muchos periodistas de los medios locales.

Relatores y canales que transmitirán a la Selección Argentina

La Copa América 2021 está a la vuelta de la esquina y la Selección Argentina palpita su debut ante Chile, el próximo lunes 14 de junio desde las 18 horas. Los dirigidos por Lionel Scaloni volverán a verse las caras con "La Roja", desde las 18 horas en Río de Janeiro (Brasil). Ahora bien, ¿quiénes serán los relatores, comentaristas y los canales que transmitirán los partidos de "La Albiceleste"?.

Hasta el momento, y a juzgar por los encuentros correspondientes a las Eliminatorias Sudamericanas, son dos los canales que parecieran tener conformadas sus duplas de transmisión. TyC Sports saldrá a la cancha con Rodolfo de Paoli en los relatos y Ariel Senosiain en los comentarios, mientras que Pablo Giralt y Ángela Lerena harían lo propio en la TV Pública, tal y como se observó en los últimos compromisos.