El Consejo de Fútbol de Boca rompió el silencio sobre la situación de Russo: "Golpeado"

En Boca Juniors rompieron el silencio sobre Miguel ángel Russo tras la eliminación de Copa Argentina.

Horas despúes de lo que fue la duro golpe de Boca Juniors en los 16vos de Copa Argentina, el Consejo de Fútbol decidió romper el silencio sobre el difícil momento del equipo y, en particular, de la situación que atraviesa Miguel Ángel Russo por la eliminación ante Atlético de Tucumán.

Mauricio Serna, el ídolo colombiano e integrante de la secretaría de fútbol del "Xeneize", brindó una entrevista a ESPN en la que dio detalles de las horas que vive Russo. "Nos tomamos un café con Migue, indudablemente que está golpeado, pero tiene la fuerza, la experiencia y el conocimiento para que el domingo un buen partido, una obligación y, que trabajando juntos, podamos mejorar", comenzó diciendo "Chicho".

Luego, el exjugador del seleccionado cafetero no eludió la responsabilidad por el mal momento futbolístico y agregó: "Indudablemente que el balance no es positivo, estamos muy preocupados. Pero también estamos ocupados en cómo buscar mejorar, sabemos que hay rendimientos que no están en su mejor momento, pero si estamos todos juntos, es mucho más fácil".

"Lo primero que tengo para decir a la gente de Boca es que nos siga apoyando, cómo siempre lo ha hecho. Somos los primeros, junto a nuestros futbolistas, que queremos ganar. Sabemos que el presente no ha sido bueno, por más que este último partido hay pasajes de buenas sensaciones, pero no alcanza por más que hayamos creado una buena cantidad de opciones. No alcanza", expresó el exfutbolista, de 57 años.

Además, Serna, que ganó cinco títulos con la camiseta "Azul y Oro", destacó: "El primer paso es, nosotros desde adentro, tener una autocrítica importante, saber que tenemos que mejorar. En el nivel individual hay futbolistas que les ha costado mucho más, pero que también lentamente algunos empiezan a demostrar rendimientos importantes. Pero no nos basta, no nos podemos quedar ahí".

Por otro lado, "Chicho" no quiso entrar en polémicas con aquellos que hacen duras críticas o atacan con cuestiones personales a la dirigencia y a Juan Román Riquelme: "Es normal. Estamos en un lugar que, seguramente, muchos quisieran estar. A nuestro presidente, no soy nadie para defenderlo, pero recibimos ataques de todos lados. Pero es así, son las reglas de juego. La historia de este escudo, sabemos a lo que estamos expuestos, pero las cosas salen mal también estamos, hasta que se diga que no podamos seguir".

Lo que se le viene a Boca en el Torneo Clausura