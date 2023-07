El comentario de Cavani que puso locos a los hinchas de River: "Te motiva"

Edinson Cavani habló por primera vez como jugador de Boca y, apenas llegó a la Argentina, algunos hinchas de River ya lo cruzaron por una frase en particular.

Edinson Cavani llegó a la Argentina tras haberse oficializado su fichaje con Boca y declaró por primera vez como jugador del "Xeneize". Una de las frases pronunciadas por el delantero uruguayo de 36 años generó que muchos hinchas de River lo liquidaran a través de las redes sociales, especialmente en Twitter.

Como parte del testimonio inicial del crack como futbolista del "Xeneize", el ex Manchester United manifestó que “Boca es el más grande de Sudamérica y del mundo". Justamente ese es el slogan histórico del "Millonario", que se define como "el más grande, lejos". Por eso es que varios fanáticos del club de Núñez cruzaron al charrúa y lo chicanearon con varios mensajes.

Cavani dijo que "Boca es el más grande" y los hinchas de River le respondieron: "Va a hacer agua"

Cavani habló por primera vez como jugador de Boca: "Tenía muchas ganas"

"El Matador" aprovechó para destacar a Juan Román Riquelme, vicepresidente y principal encargado del fútbol de la entidad de La Ribera. De hecho, le agradeció "a Román, que ha estado ahí presente se dio el momento". Además, señaló: "Estoy muy feliz, llegar a un club como este siempre te motiva. Tenía muchas ganas de jugar la Copa Libertadores, ahora empieza la aventura. Quiero llevar la 10 de Boca a lo más alto".

Boca ya hizo oficial el fichaje de Cavani.

Con relación al mítico dorsal que utilizará el uruguayo en La Bombonera, "Edi" reconoció: "Siempre hablé de los números y lo que significan". Acerca de la camiseta que vistieron ídolos como el propio Riquelme, Diego Maradona y Carlos Tevez entre otros, el charrúa reconoció que "agarrar un número histórico en el club es lindo", aunque aclaró finalmente: "El número no me va a impedir nada ni hacerme jugar mal. Es un número muy lindo y la gente lo adora, me da responsabilidad de cuidarla y defenderla".

Las estadísticas de Cavani en su carrera