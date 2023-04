Cuándo juega Boca vs. Deportivo Pereira por Copa Libertadores: fecha y hora del partido

Tras el debut en Copa Libertadores y ya con nuevo técnico, Boca va por su segundo partido en el certamen ante Deportivo Pereira.

Boca Juniors vs Deportivo Pereira: cuándo se juega

Ya con Jorge Almirón en el banco de suplentes, y tras el empate en Venezuela ante Monagas, Boca Juniors irá por su segundo partido en la Copa Libertadores. En un mes de abril cargado de partidos, el conjunto Xeneize recibirá a Deportivo Pereira y esperará conseguir tres puntos ante el equipo colombiano y lograr así una necesaria tranquilidad en su grupo.

Boca Juniors vs Deportivo Pereira: fecha y hora de partido

Boca Juniors recibirá a Deportivo Pereira el próximo martes 18 de abril desde las 21:00 (hora argentina), en lo que será uno de los encuentros más esperados en esta fecha de la Copa Libertadores. El partido corresponde a la segunda fecha del Grupo F y se disputará en La Bombonera. La transmisión televisiva del encuentro en Argentina estará a cargo de ESPN y Star+.

El primer encuentro de Boca en esta edición del torneo fue un empate 0-0 ante Monagas en Venezuela, mientras que Deportivo Pereira logró un empate 1-1 de local frente a Colo Colo. Además, será una noche especial que marcará el debut por Copa Libertadores para Jorge Almirón, el nuevo técnico Xeneize tras la ida de Hugo Ibarra. Cabe destacar que este será el primer enfrentamiento en la historia entre ambos equipos, lo que añade un atractivo extra al partido.

Boca Juniors: necesitado de ganar

El debut ante Monagas no fue del todo auspicioso para el equipo en ese momento dirigido transitoriamente por Mariano Herrón. Mas allá de los flojos rendimientos, sufrió las expulsiones de Bruno Valdez y Facundo Roncaglia. Jorge Almirón toma el mando del conjunto Xeneize en un momento crítico no sólo por los resultados previos, sino por la seguidilla de partidos importantes que tendrá durante todo el mes de abril, que incluye varios partidos difíciles por la liga local (San Lorenzo, Racing, Estudiantes y Rosario Central) y este duelo clave por Copa Libertadores. Un triunfo le podría aire no sólo en el grupo, sino también margen de trabajo para el resto de los encuentros.

Jorge Almirón, nuevo DT de Boca Juniors

Deportivo Pereira: cómo clasificó a la Copa Libertadores

El equipo dirigido por Alejandro Restrepo logró clasificarse a la fase de grupos de la Copa Libertadores después de vencer por penales al DIM en la final del fútbol colombiano. Tras el empate 1-1 en la ida, Deportivo Pereira volvió a igualar en el partido de vuelta contra el equipo de Medellín, esta vez sin goles, y se consagró campeón tras ganar 4-3 en los penales. Harlen Castillo, el arquero del Pereira, fue clave al atajar dos penales; mientras que Leonardo Castro, el delantero del equipo, se convirtió en el máximo goleador del torneo con 15 goles. Sin embargo, el equipo no podrá contar con Castro para la próxima fase, ya que fue transferido a Millonarios en condición de libre.