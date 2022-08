Cavani le dio la noticia más esperada a los hinchas de Boca

Edinson Cavani y una noticia impactante para el fútbol argentino. Boca Juniors recibió una respuesta por parte del uruguayo. Qué resta para que se concrete la operación.

Boca Juniors está cerca de contratar a Edinson Cavani. El futbolista uruguayo, de acuerdo a lo expresado por Doble Amarilla, dio el visto bueno para jugar en el "Xeneize". Sin embargo, para que esto ocurra no basta sólo con el pulgar arriba del "Matador".

Con la aprobación de Edinson Cavani, sólo resta que Boca envíe una oferta formal para que el delantero de Manchester United quede desligado del club inglés y pueda arribar a su nueva casa: La Bombonera. Esta noticia generó una alegría inconmensurable entre los fanáticos, quienes rápidamente comenzaron a expresarse en las redes sociales.

Durante el transcurso del día jueves 4 de agosto, el periodista Diego Muñoz contó en ESPN la decisión de Cavani, quien rechazará al Villarreal para arribar a Boca: "La posibilidad de Cavani empieza a tomar forma para Boca. El delantero evalúa teniendo en cuenta que sabe que el mercado argentino se termina en breve. No cristaliza su chance con Villarreal aún más allá de que hay conversaciones. No tiene ganas de ir a Alemania ni a ningún destino en el que no la pase bien afuera de la cancha y además tiene ganas de jugar en Boca".

"Hace 10 días esto era impensado y está mucho más cerca de Boca que hace unas semanas atrás, porque el uruguayo evalúa la posibilidad. Desde el entorno que maneja a Cavani me aseguran que la opción de Boca es muy posible, que no quiere decir que esté hecho. Hablé con alguien que tiene mucha injerencia en su carrera y me dijo 'Dame unos días, pero te puedo asegurar que lo de Boca corre'", sentenció el corresponsal, que al parecer dio en la tecla y el paso de Cavani al equipo de La Ribera será un hecho.

La verdad detrás de la llegada de Cavani a Boca

Para llevar a cabo la contratación de Edinson Cavani, Boca Juniors tendrá que sellar el vínculo antes del 8 de agosto, cuando cierra definitivamente el libro de pases. Lo positivo es que en el "Xeneize" tienen un cupo libre y el delantero uruguayo tiene todos los números para tenerlo. La salida de Carlos "Cali" Izquierdoz al Sporting Guijón de España abrió esta inmejorable chance para el club de La Ribera.

Sin embargo, el deportista que actualmente entrena en la "Academia" -donde surgió- recordó que "El Xeneize" ya quiso contratarlo allá por el 2017: "Me llamó Guillermo (Barros Schelotto) una vez, pero en ese momento era muy difícil venir. Estaba en el Manchester United con (José) Mourinho, que me quería y jugaba". "Ellos tienen a Agustín Rossi y yo no estoy con la idea de tapar a arqueros más jóvenes", se desligó de la cuestión.