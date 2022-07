La verdad detrás de la llegada de Cavani a Boca

Edinson Cavani todavía suena como una posibilidad para sumarse a Boca Juniors y desde el club sueñan con que se concrete en un futuro no muy lejano.

Edinson Cavani se acerca a Boca Juniors y desde el "Xeneize" se ilusionan con su llegada. Las posibilidades son concretas y, por lo que aseguró el propio futbolista, las intenciones para concretarlo están más que firmes. Sólo resta el contacto con Juan Román Riquelme, la dirigencia y algunas cuestiones de plantel que el club tendrá que resolver si desea contar con el delantero uruguayo.

Lo que parecía algo difícil en el mercado de pases no está lejos de convertirse en realidad. De esta manera, el elenco "Azul y Oro" tiene chances de cumplir el objetivo que quedó trunco en River Plate para traer a un importante refuerzo de jerarquía internacional. Lo cierto es que Román está por cumplir con el objetivo de darle un plus a su gestión y no puede perder el tiempo en esta ocasión.

Para llevar a cabo la contratación de Edinson Cavani, Boca Juniors tendrá que sellar el vínculo antes del 8 de agosto, cuando cierra definitivamente el libro de pases. Lo positivo es que en el "Xeneize" tienen un cupo libre y el delantero uruguayo tiene todos los números para tenerlo. La salida de Carlos "Cali" Izquierdoz al Sporting Guijón de España abrió esta inmejorable chance para el club de La Ribera.

También será una buena oportunidad para que Boca incorpore a un futbolista de chapa internacional, como no sucedió con Arturo Vidal. El mediocampista de la Selección de Chile tomó otro rumbo, ya que firmó con un gigante del fútbol brasileño. La decisión del "Rey Arturo" fue haberse desvinculado del Inter de Milan en la brevedad y, de esta forma, firmó un precontrato Flamengo para sumarse por un año y medio.

El inesperado guiño de Cavani a Boca Juniors en sus redes sociales

delantero uruguayo Edinson Cavani lanzó un inesperado guiño para Boca Juniors a través de sus redes sociales. En medio de los rumores de su llegada al "Xeneize", el atacante compartió un video con una canción icónica para el fútbol argentino y llamó la atención de todos los fanáticos boquenses. Además, el tema utilizado sonó horas antes en La Bombonera en la previa del partido ante Tigre por la tercera fecha de la Liga Profesional de Fútbol. Ela través de sus redes sociales. En medio de, el atacantey llamó la atención de todos los. Además, el tema utilizadoen la previa del partido

El "Matador" quedó libre del Manchester United y parte de sus vacaciones junto a su familia las pasó en nuestro país, más precisamente en La Pampa. El futbolista compartió en una de sus historias de Instagram el momento previo a subirse al avión de regreso y lo musicalizó con "La cumbia de los trapos", de Yerba Brava. Este tema lo utilizó el mismo plantel de Boca en un festejo por la Copa de la Liga Profesional.