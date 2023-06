Brito chicaneó a Boca Juniors por un posible choque con River Plate por Copa Libertadores

Jorge Brito picanteó a Boca Juniors a días de que se realice el sorteo de los octavos de final de Copa Libertadores, donde podría darse un nuevo Superclásico.

El presidente de River Plate, Jorge Brito, reveló su deseo con respecto al sorteo de octavos de final de la Copa Libertadores y le dejó un mensaje a Boca Juniors. Ambos equipos consiguieron su pasaje a la siguiente ronda y el miércoles conocerán a sus próximos rivales.

El torneo más importante de Sudamérica entrará en la etapa de eliminación directa y la posibilidad que haya un enfrentamiento entre Boca y River genera expectaviva en las dos instituciones. Como el "Xeneize" clasificó en primer lugar de su grupo y el "Millonario" en el segundo, las chances de un eventual cruce son altas y el máximo dirigente del club de Núñez comenzó a palpitarlo.

El deseo de Jorge Brito sobre jugar con Boca Juniors en Copa Libertadores

En una entrevista con el programa Puede Pasar de Direct Tv Sports, Brito fue consultado sobre si le gustaría ver un River-Boca en octavos de final y no anduvo con vueltas: “Sí, me encantaría. Es el partido que todos los hinchas de River queremos jugar. Boca es el eterno clásico que tenemos, y que más lindo que jugarlo en una Copa Libertadores. Es el partido que todos los hinchas anhelamos. Ahora hay que esperar el sorteo. En la primera fase quisimos viajar poco y viajamos mucho, así que mejor no hablar de lo que ocurra en el sorteo”.

En la última década, ambos equipos se vieron las caras en varias ediciones. En 2015, 2018 y 2019, River se quedó con la victoria en todas ellas, incluso en la recoradada final de Madrid, donde levantó el título en el estadio Santiago Bernabéu. Además, en 2014, el "Millo" también logró eliminarlo pero en la semifinal de la Copa Sudamericana, por lo que es un clásico que viene con histpria pesada reciente.

Brito también aprovechó el momento para elogiar el trabajo que viene realizando Martín Demichelis, luego de la salida de Marcelo Gallardo del club: "Cuando uno piensa en alguien como Martín, que conoce el club desde sus raíces, cree que su proceso de adaptación es más sencillo que con uno que viene de afuera. Estamos contentos con la actualidad del equipo, creo que tenemos un gran plantel y el cuerpo técnico encabezado por Demichelis y Javier pinola y Germán Lux, que ya conocían al plantel, hace que todo funcione muy bien”.

Para finalizar, adelantó que le gustaría contar con Demichelis por muchos años más: "Ojalá sea un proceso largo. No solo que lo sueño, sino que lo imagino. Acá pensamos en largo plazo. Tenemos un excelente vínculo con él y su cuerpo técnico. Confiamos en que va a ser un largo camino y va a haber muchos obstáculos que tendremos que sortear, pero lo vamos a superar todos unidos, tanto dirigentes, jugadores y cuerpo técnico. Estoy convencido de que es el comienzo de un proyecto muy largo y espero que termine muy feliz”.

Los posibles cruces de River Plate en Copa Libertadores