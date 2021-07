Boca: Riquelme atacó a Tinelli y el conductor lo acusó de tener un "pensamiento pequeño"

El vice de Boca acusó al presidente de San Lorenzo de no desempeñar su papel en la Liga Profesional con objetividad. Tinelli lo cruzó. Sigue la novela.

Juan Román Riquelme volvió a romper el silencio -ya había hablado post eliminación en Copa Libertadores- y no se calló nada. Luego de disparar fuerte contra CONMEBOL, llegó el turno de la Liga Profesional de Fútbol y, por supuesto, de su presidente, Marcelo Tinelli. Los juveniles de la Reserva, que se miden ante Banfield esta noche en el Florencio Sola, salieron a la cancha el viernes por la mañana por la falta de comunicación entre las diferentes instituciones. Y quien estuvo en el ojo de la tormenta, fue el conductor de Showmatch.

En la previa, el máximo ídolo de Boca señaló, antes que nada, al actual presidente de San Lorenzo: "Después es una cosa rara porque el presidente de la Liga el día jueves a las nueve y media de la noche me mandó mensaje, que cuando yo termine la entrevista con vos lo voy a mostrar, el señor Marcelo Tinelli me mandó mensaje diciendo que el sábado (los titulares) si daban negativo el PCR podían jugar el partido". Y remarcó: "Tinelli me dijo que iban a jugar, y después me llamaron y me dijeron que no podían jugar".

Tras esto, con respecto a la determinación del Ministerio de Salud, Riquelme manifestó: "¿Te parece serio? ¿Que jueguen ayer y jueguen hoy? Nosotros entendemos lo que nos pide el Gobierno, por eso seguimos encerrados hasta el martes. Es así. Pero a nosotros nos dijeron una cosa y luego se hizo otra". Y no dio vueltas al poner en duda el accionar de Tinelli: "¿El martes con quién jugamos? ¿Hincha de quién es el presidente de la Liga? ¿Y el presidente de la Liga quién es? ¿Es muy difícil poner el partido el miércoles? Es sentido común, no hace falta ni pedir postergación...".

En la misma línea, Román volvió a dejar en claro que fueron a Brasil a representar al fútbol argentino, sostuvo que no rompieron la burbuja y que las pruebas diagnósticas realizadas dieron negativo en todas las oportunidades. "Tiene que haber un poquito de solidaridad, no fuimos de vacaciones... Pero esto es el fútbol argentino", disparó duramente. Para cerrar habló por los hinchas, dijo estar "re calientes" y le tiró un palito a River, que no se presentó a jugar con Atlético Tucumán a principios del año pasado: "Nunca vamos a hacer papelón tan grande".

Quien por supuesto no se quedó en silencio y salió a responderle a través de redes sociales fue, nada más y nada menos, Marcelo Tinelli. "Que pensamiento pequeño Román. Jamás antepondría mis sentimientos personales a los reglamentos y a la decisión de la Mesa Directiva de la Liga Profesional y de todos los clubes, que han jugado en situaciones similares. Me extraña de vos. Igual te valoro y te aprecio", escribió en su Twitter. Sigue la polémica y parece lejos de terminar. El martes, a las 21, Boca deberá recibir a San Lorenzo en la Bombonera.