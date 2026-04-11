Boca Juniors vs Independiente por Torneo Apertura: cuándo juegan, formaciones y cómo ver en vivo

Boca Juniors recibirá este sábado a Independiente en lo que se perfila como uno de los encuentros más atractivos de la fecha 14 del Torneo Apertura. El Xeneize llega con un invicto de ocho partidos en el campeonato doméstico que se extiende a diez si se suman sus victorias en Copa Argentina y Copa Libertadores. Enfrente estará un Independiente que viene de vencer a Racing en el clásico de Avellaneda y que está peleando por meterse en los play-offs.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Boca Juniors e Independiente, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Boca Juniors e Independiente?

El partido entre Boca Juniors e Independiente por la fecha 14 del Torneo Apertura se jugará este sábado 11 de abril, a partir de las 19:30 (hora argentina) en el estadio La Bombonera. El encuentro será transmitido en vivo por TNT Sports para toda Argentina. El árbitro principal del partido será Andrés Merlos, quien contará con la asistencia del VAR a cargo de Lucas Novelli.

El conjunto de La Ribera atraviesa un momento excepcional en cuanto a resultados, con ocho encuentros consecutivos sin conocer la derrota en el Torneo Apertura. Esta racha positiva lo tiene ubicado en la tercera posición de la Zona A con 20 unidades, muy cerca de asegurar matemáticamente su pase a la instancia de play-offs que definirá al campeón del torneo.

La última presentación del Xeneize fue en territorio chileno, donde consiguió una victoria por 1-0 ante Universidad Católica en su debut en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Este triunfo le permitió a Boca arrancar con el pie derecho su participación en el torneo continental, aunque también dejó claro el desafío que representa afrontar varios frentes de competencia simultáneamente.

Justamente por la exigencia del calendario, Claudio Úbeda planea implementar una rotación casi total del plantel para este compromiso ante el Rojo. El objetivo es preservar a los futbolistas que han sido titulares habituales, especialmente de cara al próximo encuentro de Libertadores contra Barcelona y a la recta final del Apertura, donde buscarán consolidar su clasificación a los play-offs.

Por su parte, Independiente llega a La Bombonera con el ánimo por las nubes tras conseguir un triunfo fundamental en el último clásico de Avellaneda. Los dirigidos por Gustavo Quinteros se impusieron 1-0 ante Racing gracias a la conquista del delantero paraguayo Gabriel Ávalos, quien definió el partido a apenas diez minutos del final en el Estadio Libertadores de América.

Esta victoria tuvo un valor especial para el Rojo, ya que significó el primer triunfo sobre su clásico rival como local después de cinco años de sequía en esta condición. Además, el resultado le permitió al conjunto de Avellaneda meterse con lo justo en los puestos que otorgan clasificación a los play-offs, manteniendo vivas sus aspiraciones de pelear por el título del Apertura en las instancias finales.

Formaciones probables de Boca Juniors e Independiente

En Boca, Claudio Úbeda tiene planeado modificar completamente el once inicial respecto al que venció a Universidad Católica en Chile. Una de las principales novedades será el retorno de Agustín Marchesín bajo los tres palos, quien se recuperó en tiempo récord de una lesión muscular en el aductor y volverá a la titularidad en lugar de Leandro Brey.

La línea defensiva será completamente renovada con los ingresos de Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino y Malcom Braida, los mismos que actuaron en el partido anterior ante Talleres. En el mediocampo, la baja obligada de Leandro Paredes por acumulación de tarjetas amarillas abrirá paso a Tomás Belmonte junto a Ander Herrera, mientras que Camilo Rey Domenech y Alan Velasco completarán la zona media. En el frente de ataque, Milton Giménez formará dupla con Ángel Romero, dejando en el banco a Miguel Merentiel y Adam Bareiro.

Del lado de Independiente, el técnico Gustavo Quinteros mantiene algunas dudas de cara al encuentro en La Bombonera. La principal novedad será el regreso de Matías Abaldo, quien cumplió su fecha de suspensión y está perfilado para acompañar a Gabriel Ávalos en el ataque. La ausencia de Santiago Montiel, pieza clave en el último clásico por su desborde en el sector derecho, obligará al entrenador a buscar alternativas en esa posición.

En el mediocampo, el ex estratega de Vélez evalúa darle una oportunidad desde el arranque a Mateo Pérez Curci, quien mostró un buen nivel ante Racing y podría desplazar a Lautaro Millán. Por otra parte, Ignacio Pussetto viene arrastrando molestias en la rodilla que lo marginaron del último partido y, aunque entrenó con normalidad en las últimas jornadas, todo indica que estará disponible únicamente para ingresar desde el banco de suplentes si fuese necesario.

Probable formación de Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Ander Herrera, Tomás Belmonte, Camilo Rey Domenech, Alan Velasco; Milton Giménez, Ángel Romero.

Probable formación de Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Facundo Zabala; Lautaro Millán, Iván Marcone, Ignacio Malcorra; Facundo Valdéz, Matías Abaldo, Gabriel Ávalos.

Boca Juniors vs Independiente: Ficha técnica