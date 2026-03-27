Alerta en Boca: se demora la vuelta de Rodrigo Battaglia y tendrá una larga inactividad

El volante fue uno de los primeros lesionados de Boca en la temporada

Una de las lesiones que golpeó de gran manera al plantel de Boca, que está en manos de Claudio Úbeda, es la de Rodrigo Battaglia, que en el comienzo de la temporada quedó rápidamente descartado para todos los objetivos del calendario. El volante se encuentra trabajando en su puesta a punto, pero para verlo en acción se tendrá que esperar un largo tiempo que incluirá un trabajo en lo futbolístico con el fin de recuperar su tobillo.

El parte médico oficial lanzado por la institución señala que el volante dispone de una tendinopatía insercional en el tendón de Aquiles. Lo que demandó un paso más que obligado por el quirófano para recuperar la zona y un proceso de recuperación bastante extenso. Uno que es necesario, porque acortar los tiempos puede provocar que la lesión se regenere y sean mayores las consecuencias a afrontar.

“Poco a poco, pero avanzando. Todo muy bien. Ya han pasado dos meses. A seguir trabajando”, expresó el doctor Jorge Batista en su cuenta de Instagram sobre cómo es el día a día de Rodrigo Battaglia. Las imágenes muestran al jugador realizando varias actividades en el gimnasio con el fin de recuperar la zona del tendón de Aquiles y que los dolores producto de la lesión vayan desapareciendo con el paso de los días.

Sin embargo, la vuelta a los campos de juego debe esperar al menos hasta finales de septiembre o las primeras dos semanas de octubre. Además, hay que sumar que el futbolista tiene que pasar por un proceso de reacondicionamiento físico que le permita estar en la misma sincronía que la de sus compañeros. En Boca señalaron que la recuperación se llevará a cabo de manera pausada y sin acelerar los tiempos con el fin de no cometer ningún error. Al igual que sucedió con Ander Herrera que tuvo trabajos sin plazos establecidos.

Los otros jugadores lesionados de gravedad en Boca

Además de Rodrigo Battaglia, se debe considerar que Boca no puede contar con los servicios de Carlos Palacios, que está trabajando con el fin de dejar atrás una sinovitis en la rodilla derecha. El primer tratamiento que se le aplicó no dio los resultados esperados y es por ello que se avanzó por lo seguro, que fue una intervención quirúrgica con el fin de que la zona quede totalmente limpia. Se cree que en los primeros días de abril será probado para ver cómo responde.

Otro caso similar es el de Milton Giménez, que se encuentra afectado por una pubalgia que demandó una operación. El cuerpo médico del Xeneize cree que está en la etapa final de su recuperación y puede que en los primeros días de abril se someta a algunas pruebas físicas para ver cómo responde. Lo mismo sucede con Ángel Romero, que la larga inactividad y la falta de una pretemporada lo dejaron con una fuerte molestia muscular.

“Edinson Cavani se está recuperando de la molestia que tenía en la espalda; tiene una hernia de disco, o el disco le está apretando el nervio. Tenía problemas ahí y le tuvieron que hacer dos bloqueos; esperamos que se recupere pronto porque es un jugador importante para nosotros”, expresó Marcelo Delgado en charla con Radio La Red hace unos días. Esto permite entender por qué al uruguayo le cuesta bastante poder retomar los entrenamientos. Su recuperación será sin tiempos porque se trata de un problema que le puede afectar de gran manera en su vida privada.