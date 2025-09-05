Alerta en Boca por la salud de Miguel Ángel Russo: el rol de Úbeda y la decisión del club

Alerta en Boca por la salud de Russo: el rol de Úbeda y la decisión del club

Miguel Ángel Russo continúa internado a la espera del alta médica y desde Boca Juniors ya se ocuparon de definir qué sucederá con el plantel antes del regreso a las canchas después de la doble fecha FIFA de septiembre. Por supuesto, todo indica que "Miguelo" volverá a la brevedad a hacerse cargo del equipo mientras Claudio Úbeda ocupa su lugar y cumple un rol fundamental. Si bien dependerá de los médicos que lo atienden en la clínica Fleni, lo cierto es que el experimentado DT tendrá que recuperarse después de la infección urinaria que derivó en su ingreso al hospital.

En principio, el jueves 4 de septiembre se llevó a cabo con normalidad un entrenamiento matutino y este viernes continuará la actividad siempre al mando del exhombre de Racing. Si bien hay dos bajas significativas como los son las de Leandro Paredes y Luis Advíncula -ambos convocados por sus respectivas selecciones-, el "Xeneize" se prepara para el próximo compromiso contra Rosario Central del domingo 14 de septiembre. Ante estas circunstancias, el "Sifón" tomó una decisión con el aval del propio Russo.

El plan de Boca con Russo internado pensando en Rosario Central

En principio, el equipo tendrá el fin de semana libre y retomará la actividad el próximo lunes 8 de septiembre con la cabeza puesta en el "Canalla" que dirige Ariel Holan. La buena noticia es que tanto Ander Herrera como Tomás Belmonte realizaron la práctica a la par de sus compañeros y se sumó Milton Giménez, quien regresó desde Paraguay tras gestionar su ciudadanía. Por otro lado, quienes todavía están en etapa de recuperación son Agustín Marchesín y Marco Pellegrino, que no tienen fecha definida para sus respectivas vueltas.

Tanto el arquero como el zaguero sufrieron distintas lesiones y desde el cuerpo técnico aspiran con que puedan regresar contra Central, aunque todavía no está confirmado. En este compromiso correspondiente a la octava fecha del Torneo Clausura que tendrá lugar el domingo 14 del corriente desde las 17.30, los de "Miguelo" irán por una victoria que los acerque al primer lugar de la Zona A que hoy comanda Barracas Central. Hoy el "Xeneize" está en puestos de clasificación a los playoffs del campeonato con todavía 9 partidos en juego.

Claudio Úbeda, al frente del plantel de Boca tras la ausencia de Miguel Ángel Russo

