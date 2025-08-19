A Dybala le preguntaron por la chance de jugar en Boca y no dudó: "Comer asado"

Paulo Dybala respondió sobre su chance de jugar en Boca en el futuro.

Paulo Dybala no dudó cuando le preguntaron por la chance de jugar en Boca Juniors a futuro, ya que es hincha del "Xeneize" y además un gran amigo de Leandro Paredes. El delantero de la Selección Argentina, de 31 años, fue entrevistado en el programa de streaming Sería Increíble (OLGA) y dejó en claro qué pasaría en el caso de que el club presidido por Juan Román Riquelme le presentara una propuesta formal para ser refuerzo en algún mercado de pases.

A pura sinceridad, el ex Instituto, Palermo y Juventus respondió: "Yo tengo contrato con Roma, así que por ahora voy a comer asados... (con Paredes) en Roma". El vínculo del cordobés con "La Loba" de Italia se extiende hasta el 30 de junio del 2026, por lo que la ilusión en la institución de La Ribera es que pueda recalar en La Bombonera después del Mundial de ese mismo año.

Acerca de la salida de Paredes desde Roma hacia Boca, Dybala lo lamentó: "Perdimos a uno de los amigos con los que comíamos muchos asados, pero seguramente algunos asados más van a salir...". Cuando le dijeron a modo de chicana que "acá también Boca tiene buenas parrillas" en su predio de Ezeiza, "La Joya" contestó con una sonrisa: "Pasa que si yo sé que hay alguien que hace los asados mejor que yo, ni me meto". Con su esposa Oriana Sabatini presente en el estudio de OLGA a la distancia, el atacante zurdo sentenció: "No, tengo contrato acá, así que por ahora voy a comer asado en Roma".

Paredes y Dybala, grandes amigos del fútbol.

¿Qué dijo Oriana Sabatini sobre Dybala a Boca?

"No depende de mí, chicos... Lo tienen que llamar y que el quiera querer", expresó la artista hace algunos meses en OLGA. Esto permite entender que solo es una cuestión de un contacto formal que debe salir de Riquelme para conocer sus pretensiones deportivas como también las salariales.

¿Qué dijo Paredes sobre Dybala a Boca?

“De gustar, me encantaría. Sé que para él también sería un sueño. Obviamente, no me meto en las decisiones de los demás. Si le tocará venir, bienvenido sea”, señaló el mediocampista central hace un tiempo cuando le consultaron sobre la chance de que que su amigo y colega pegue la vuelta a la Argentina. Aunque no va a ser una decisión fácil de tomar y mucho más por un detalle que involucra a la familia Sabatini.

