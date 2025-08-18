Paredes con Dybala en la Roma

El regreso de Leandro Paredes a Boca abrió la posibilidad de que Paulo Dybala pueda seguirlo, debido a que disponen de una amistad que trasciende lo que es el fútbol y en las últimas horas se conoció un detalle más que interesante. Uno que salió a la luz gracias a Oriana Sabatini que respondió sobre cuántas chances hay de que pase.

En el último mercado de pases, se llegó a mencionar que la vuelta del volante se estaba demorando porque la intención era presentarlo de manera oficial junto a su amigo. Aunque esto no sucedió, debido a que la Joya tiene contrato con la Roma de Italia hasta junio del 2026 y lo consideran una pieza más que importante al momento de presentar el once inicial. Además, se debería comprar su ficha y no es para nada barata.

Sin embargo, la ilusión de tenerlo en Boca, los hinchas no la pierden y en el comienzo de la semana se conoció un detalle. "No depende de mí, chicos. Lo tienen que llamar y que el quiera querer", expresó Oriana Sabatini en OLGA. Esto permite entender que solo es una cuestión de un contacto formal que debe salir de Juan Román Riquelme para conocer sus pretensiones deportivas como también las salariales.

“De gustar, me encantaría. Sé que para él también sería un sueño. Obviamente, no me meto en las decisiones de los demás. Si le tocará venir, bienvenido sea”, señaló Leandro Paredes hace un tiempo cuando le consultaron sobre la chance de que Paulo Dybala pegue la vuelta a la Argentina. Aunque no va a ser una decisión fácil de tomar y mucho más por un detalle que involucra a la familia Sabatini.

¿Familia de River?

Hace unos meses, Oriana Sabatini reconoció que la posibilidad de ver a Paulo Dybala en Boca es algo bastante complicado y que puede llegar a generar un problema dentro de la familia. "Si esto pasa voy a tener problemas muy grandes. A mi papá no le da para nada igual, es muy serio el tema. Yo estoy en el medio atajando a cada uno", reveló en el streaming de Bondi.

Esto es producto de que Osvaldo Sabatini es reconocido por ser fanático de River e ir al Estadio Monumental a apoyar al equipo de Marcelo Gallardo. Sin embargo, a pesar de la polémica, el jugador tiene la libertad absoluta para tomar la decisión que mejor le parezca para beneficio de su carrera deportiva.

"Lea Paredes empezó como a instalar la idea de que vuelvan los dos. Yo re quiero volver a Argentina, pero tampoco estoy para quilombos familiares. Si su amigo quiere que vaya a Boca, va a ir con su amigo", comentó Oriana Sabatini. Lo que permite pensar que solo es cuestión de tiempo para que la Joya cumple su sueño y el de su padre de ponerse la camiseta del Xeneize.