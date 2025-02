Oriana Sabatini y Paulo Dybala confirmaron la noticia más feliz: “Estamos”.

Después de una larga espera, en 2024 Oriana Sabatini y Paulo Dybala finalmente celebraron su boda en un entorno de ensueño. La ceremonia tuvo lugar en el exclusivo Dock Haras de Exaltación de la Cruz, en Buenos Aires, y reunió a 300 familiares y amigos que fueron testigos de este momento tan especial.

Ahora, la pareja parece estar lista para dar un nuevo paso en su relación: formar una familia. En una reciente entrevista con LAM, el programa conducido por Ángel de Brito en América TV, Oriana reveló sus planes de maternidad y dejó a todos sorprendidos con su sinceridad: “Estamos en la búsqueda, queremos ser padres”, afirmó con entusiasmo.

A pesar de la emoción, la cantante aclaró que prefiere no presionarse: “Intento no obsesionarme, porque cuando uno fuerza las cosas, muchas veces no salen bien. Lo mismo me pasó con la boda. Está bueno dejar que todo fluya y suceda en el momento adecuado”, comentó desde el Aeropuerto de Ezeiza tras su regreso de unas vacaciones en Italia.

Además, reconoció que el deseo de ser padre siempre estuvo presente en Dybala: “Paulo siempre habló mucho más del tema. Yo, en cambio, tenía claro que solo iba a ser madre con alguien a quien realmente amara. Cuando conocí al hombre que es detrás del futbolista, supe que con él quería formar una familia”.

Ilusión en Boca por lo que dijo Oriana Sabatini de Paulo Dybala y Leandro Paredes: "Va a ir"

Oriana Sabatini habló sobre la posibilidad de que Paulo Dybala llegue a Boca Juniors e ilusionó al pueblo "Xeneize". La actriz y cantante argentina dijo presente en el ciclo Sería increíble del canal de YouTube OLGA, donde hizo referencia a las chances que tiene la "Joya" de vestir la camiseta "Azul y Oro" junto a su amigo Leandro Paredes. Mientras se mantienen los rumores de que el volante central campeón del mundo con la Selección Argentina vuelva al club, ahora se suma el cordobés que se desempeña con él en Roma de Italia.

"Que venga a Boca, que está en un gran momento para venir. Si vos querés volver al país y Boca es el club más grande de la República Argentina", esbozó Eial Moldavsky dirigiéndose a Oriana. La esposa del exhombre de Instituto no dudó en responder y aclaró: "No quiero problemas con mí padre (Osvaldo es fanático de River), no quiero problemas familiares... Se habla porque Lea Paredes empezó a instalar la idea de que vuelvan los dos, yo re quiero volver a Argentina pero tampoco estoy para un quilombo familiar. Si su amigo quiere que (Paulo) vaya a Boca, va a ir con su amigo".

De esta manera, será sólo cuestión de tiempo para que tanto el mediocampista como el atacante que gritaron campeón en Qatar 2022 lleguen al club de la Ribera. Hasta el momento, el más cercano es Paredes, de quien crecieron las especulaciones para comienzos del 2025, lo que él mismo desmintió. De hecho, al igual que Dybala tiene contrato con la Roma hasta mediados de dicho año, por lo que todo indica que no se irá hasta entonces.