Salió campeón con Boca, borró a Riquelme del equipo y ahora destruyó al hermano del ídolo: "Esas cosas"

Todo lo que rodea al segundo partido de la final de la Copa Libertadores 2012 fue bastante particular y el paso del tiempo va permitiendo que salgan algunos detalles a la superficie. En las últimas horas, Julio César Falcioni contó dos situaciones que creen que perjudicaron a Boca en la cancha. Una de ellas involucra al hermano de Juan Román Riquelme.

A diferencia del formato vigente, antes el campeón se definía por medio de un partido doble y el último encuentro era en el estadio del equipo que más puntos había obtenido en la Fase de Grupo. Por ende, la ida se disputó en la Bombonera donde se registró un empate 1-1, mientras que la vuelta se llevó a cabo en el Pacaembú. En este escenario, Corinthians se consagró tras imponerse por 2-0.

En la previa se dio una situación en la que Sebastián Riquelme hizo uso de su cuenta de Twitter para darle una advertencia a los hinchas. "La bomba que se viene mañana en Brasil ni se imaginan, se mueren", expresó. El paso de las horas confirmó que el volante se despedía del club en una charla con los medios argentinos presentes. "Sucedió lo del hermano de Riquelme. Esas pequeñas cosas o no tan pequeñas desenfocaron la situación”, señaló Julio Falcioni en una entrevista con Dupla Técnica.

De hecho, Juan Román Riquelme hizo uso de una frase que quedó para la historia al momento de comunicar su salida de Boca. "No voy a continuar en el club. Ya se lo comuniqué al equipo y al presidente Daniel Angelici. Amo a este club, pero sé que el compromiso es muy grande. Me siento vacío, no tengo más nada para darle", expresó ante los medios argentinos. Un momento en donde las diferencias entre jugador y entrenador se volvieron totalmente insalvables por la forma en la que debía jugar el equipo que culminó con una noticia que sacudió a los hinchas.

¿Qué más pasó aquella noche?

Otro de los sucesos que Julio Falcioni recordó como importantes en la previa de la final de la Copa Libertadores 2012 se encuentra vinculado con un situación que tuvo a Facundo Roncaglia como protagonista. El defensor venía de anotar en el partido de ida, pero quedó marginado por un problema que se generó con la dirigencia. Si bien, estuvo en Brasil, lo hizo en calidad de hincha.

“Estuvimos en la puerta, llegamos a la final. Empatamos de local pero lo merecimos ganar y después perdimos en San Pablo. Pasaron cosas que no tendrían que haber pasado previo a una final. La noche anterior al viaje estábamos concentrados y ahí me enteré de que Roncaglia no iba a jugar porque no se habían puesto de acuerdo con el seguro que tenía que poner Boca”, comentó el entrenador.

“El grupo tuvo una reunión para que Roncaglia esté por lo menos acompañando al grupo y el club lo aceptó. Esa comunión era anormal previo a una final", agregó. Esta situación y la de Juan Román Riquelme provocaron que el plantel sufra un cambio drástico en su estado ánimo que no es el recomendable para afrontar la instancia final de la Copa Libertadores.