Bielsa defiende los protocolos médicos tras las lesiones de Uruguay antes del Mundial

El entrenador ​de Uruguay, Marcelo Bielsa, dijo el domingo que su personal médico siguió todos los protocolos adecuados para gestionar la recuperación de los jugadores lesionados después ‌de que varios miembros clave ‌del equipo quedaran fuera de juego antes del Mundial.

Con Uruguay listo para comenzar el lunes su campaña en la Copa del Mundo contra Arabia Saudita, Bielsa defendió el enfoque de su equipo médico después de que el defensa Ronald Araujo sufriera un desgarro muscular durante un entrenamiento, uniéndose así a José María Giménez y Giorgian de Arrascaeta en la lista de lesionados.

Araujo, del Barcelona, también sufrió una lesión antes ​del Mundial de 2022 ⁠y, aunque formó parte de la convocatoria, no jugó en el torneo de ‌Qatar, donde Uruguay fue eliminado en la fase de grupos.

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"Araujo llegó ⁠con un problema muscular que no era grave, ⁠no había tenido problemas musculares graves en los últimos seis meses en el Barcelona. Mi conclusión es la misma, si el jugador se lesiona en el entrenamiento, algo ⁠anda mal, pero Araujo trabaja con un grupo en el que confía mucho ​y no se tomaron decisiones sin llegar a un ‌consenso con ellos y con el propio ‌Araujo", dijo Bielsa a los periodistas.

"Nos sentimos responsables y no podríamos haber hecho ⁠algo diferente a lo que hicimos", agregó.

Bielsa también comparó la situación de las lesiones de Giménez y Arrascaeta, que se están recuperando de lesiones en el tobillo y la pantorrilla, respectivamente.

"Giménez tuvo un problema en el tobillo y se reincorporó a ​los entrenamientos ‌una semana después porque las personas que supervisaron toda su recuperación están acostumbradas a trabajar con él y confía mucho en ellas. Finalmente, lleva con nosotros 15 días y ya se ha recuperado", aclaró Bielsa.

El técnico argentino afirmó que Arrascaeta recibió un apoyo constante durante toda la concentración a ⁠pesar de su lesión muscular, y que el cuerpo técnico se hizo cargo de la situación, asegurándose de que todas las decisiones se tomaran con su participación.

Añadió que cada sesión de entrenamiento fue acordada entre Uruguay, el equipo del jugador y su club, el Flamengo.

"Un desgarro muscular durante la recuperación y la preparación debe interpretarse necesariamente como un error. En cuanto a si tomamos o no todas las medidas necesarias para evitarlo, tomamos absolutamente ‌todas las medidas necesarias", afirmó.

Para el partido contra Arabia Saudita, Bielsa afirmó que no habrá cambios en el planteamiento abierto y basado en la posesión del balón que se ha convertido en su sello distintivo.

"Nuestra forma de jugar no es ningún secreto, intentamos tener la posesión del balón, recuperar rápido la pelota, avanzar y atacar con muchos jugadores, ‌más en el campo rival. Mantener una buena relación entre la posesión y las situaciones de peligro que creamos, mucho dependerá de lo que seamos capaces y de la oposición ‌que enfrentemos", explicó el ⁠estratega.

"Arabia tiene individualidades de peso y no creo que nosotros encontremos rivales fáciles o accesibles, en todo caso cualquier definición de ese ​tipo es una conclusión que se ve después de los partidos", apuntó.

Tras debutar ante Arabia Saudita, Uruguay enfrentará a Cabo Verde y España en el Grupo H.

Con información de Reuters