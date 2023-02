Campazzo reveló cómo fue su tormentosa salida de la NBA: "Lo que me pasó fue injusto"

El jugador de Estrella Roja contó cómo se enteró de su salida de los Mavericks y por qué no llegó a un acuerdo con el Real Madrid.

Facundo Campazzo contó el pasado jueves cómo se enteró de su salida de los Dallas Mavericks de la NBA y qué sintió las semanas siguientes, cuando su futuro fue incierto hasta que apareció la posibilidad del Estrella Roja. Además, aclaró por qué no se concretó su llegada al Real Madrid.

Campazzo se encuentra en un momento especial y lo reconoce. Luego de esfurmarse su deseo y de ser cortado en la competencia más exigente del mundo del básquet, el cordobés pasó varios días sin saber dónde seguiría su carrera profesional debido a que los mejores equipos del mundo ya tenían sus planteles definidos en casi mitad de la temporada. Sobre aquellos momentos de incertidumbre, el exjugador de Peñarol de Mar del Plata habló como nunca lo había hecho antes en su columna del diario La Nación.

Las revelaciones de Facundo Campazzo sobre su salida de la NBA y las negociaciones con Real Madrid

Facundo no tuvo las oportunidades que esperaba en Dallas y reveló cómo se anotició de la decisión que tomaron los Mavericks de cortarlo: "En los últimos días en Dallas estaba bien, no estaba jugando, pero estaba bien. Hacía mi trabajo, me entrenaba, hacía las tareas extras, me quedaba tirando y esperando mi oportunidad. Pero todo resultó como no pretendía, porque me enteré que me cortaban por Twitter. Cuando Woj (el periodista Adrian Wojnarowski) publica sobre un corte es porque algo va a pasar. Nadie me había dicho nada, les escribí a mis agentes y me dijeron la versión estaba muy fuerte. Yo sabía que mi contrato no era garantizado, entonces, sabía que podía pasar. Pero la verdad es que fue un poco movido todo".

Ya sin esperanzas de poder continuar en Estados Unidos, Campazzo viajó a Madrid para poder negociar con clubes europeos y manifestó por qué no se dio su arribo con el club en el que brilló. "Empezamos a analizar todas las ofertas que teníamos. Y con algunos equipos, como Real Madrid, no pudimos llegar a un acuerdo. La temporada estaba por la mitad y eso hizo que se hiciera más difícil volver a cerrar un acuerdo con ellos. Lo concreto es que tanto el Madrid, como yo, hicimos todos los esfuerzos posibles, pero no pudimos cerrar el tema. No se pudo, no se pudo, fue una pena. Estoy muy agradecido que siempre demuestren interés por mí. Nunca estuvimos en malos términos. Y me decidí por Estrella Roja porque estaba Luca (Vildoza) y porque me gustó el desafío de competir en una liga como la de Serbia, de jugar Euroliga con ellos", contó el base.

Y luego, agregó: "Por momentos sentía que todo lo que me pasó era injusto. Porque todas las determinaciones que tomé fueron pensando en lo mejor para mi carrera, lo hice sin apresurarme, me tomé mi tiempo para madurar cada paso, lo charlé con mi familia. Y cuando apareció la seguidilla de cosas que nunca me habían pasado, como el corte de la NBA, que no conseguía equipo en la NBA antes de lo de Dallas, irme a Madrid y después a Belgrado… Bueno, no sé. Llegó un momento en que decía: “Basta. Ya está. Quiero estar en un equipo y tener minutos. Lo que más extraño es jugar al básquet”".

Facundo Campazzo habló sobre su suspensión en la Euroliga

"Facu" fue suspendido por la Euroliga debido a que el Estrella Roja incumplió las reglas económicas de la competición y no podrá jugar, al menos, hasta marzo. Sobre eso, el jugador de 31 años manifestó: "Lo que sucedió con la sanción de Euroliga fue un problema que me excedió. Porque una vez que fiché con Estrella Roja saltó la sanción contra el club que no me permite jugar. Y la verdad que yo entiendo a todas las partes, a los clubes que levantaron la voz por entender que podía haber alguna ventaja para Estrella Roja, a la Euroliga que sanciona para evitar esos problemas, pero acá el que quedó en el medio del fuego cruzado fui yo. Entiendo que ante este tipo de escenarios sería bueno buscar alguna otra forma para aplicar sanciones, que recaigan sobre el club, pero no sobre los jugadores. Porque se perjudica al jugador, porque somos nosotros los que hacemos a la competencia y sería bueno considerarlo".

Para finalizar sobre el tema, Campazzo comentó: "Siento que la etapa más difícil ya pasó, que era enero, porque cuando se hizo oficial que no se movía la sanción empecé a contar los partidos que me perdía y eran como siete en enero, tres en febrero y ya el 2 de marzo podía jugar. Y ahí estuvo complicado. Pensaba, se me va a poner difícil enero, pero febrero ya está, porque tengo la Copa Serbia, que es recontra picante y puedo ir a las ventanas para jugar con la selección. Y en ese sentido, me propuse prepararme lo mejor posible, a poner mi energía en diferentes tareas, por ejemplo, hacer un curso de fotografía".