Balón de Oro 2025: los nominados argentinos, qué canal lo pasa y a qué hora se puede ver

Este lunes se va a vivir uno de los momenos más importantes para todos los fanáticos del fúbol mundial. La ceremonia del balón de Oro 2025 va a tener lugar en París y, una vez más, va a premier a las figuras destacadas de la última temporada. Una vez más la revista France Football va a organizar la entrega para los mejores jugadores del fútbol mundial.

En este caso el escenario elegido para esta gala será el Teatro del Chatelet y, por primera vez, se equiparará la cantidad de premios entre las categorías masculina y femenina. En esta edición se suman tres nuevas distinciones: mejor arquera, mejor jugadora joven y máxima goleadora, ampliando así el reconocimiento a distintas facetas del juego.

A qué hora se entrega y en qué canal

La gala del Balón de Oro se transmitirá en vivo por ESPN y ESPN + en Argentina. Por otro lado, la gala iniciará a las 16:00. En Argentina, la transmisión estará disponible por TNT Sports, DGO, Flow y Telecentro Play. Para Estados Unidos, se emitirá por CBS Sports Golazo Network, Paramount+ y el canal de YouTube de L’Équipe

Los nominados se anunciaron a comienzos de agosto y cuentan con 30 jugadores y 30 jugadoras en competencia. Entre los grandes favoritos para quedarse con el galardón principal aparecen el francés Ousmane Dembélé y el español Lamine Yamal, quienes brillaron en sus clubes, PSG y Barcelona respectivamente, durante la temporada pasada.

Los nominados de Argentina

Argentina también tiene presencia destacada en la lista de candidatos: Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister figuran en la rama masculina, mientras que Emiliano “Dibu” Martínez buscará repetir el triunfo en el premio Lev Yashin al mejor arquero, galardón que conquistó en 2023 y 2024.

El sistema de votación involucró a 100 periodistas para la categoría masculina, seleccionados entre los países mejor rankeados en el Top 100 FIFA, y a 50 para la femenina, provenientes del Top 50 de la clasificación femenina FIFA. Cada votante debió confeccionar un top 10, asignando puntajes distintos según la posición, y el jugador o jugadora con mayor puntaje será coronado como nuevo Balón de Oro.

Desde la edición 2024, el criterio para elegir al ganador cambió: ya no se considera la carrera global del jugador, sino exclusivamente su rendimiento en la última temporada. Además, la votación se basa en tres pilares fundamentales: las actuaciones individuales, los logros colectivos y la elegancia futbolística junto al Fair Play. Esta renovación busca premiar a quienes realmente marcaron la diferencia en el año natural, dejando de lado trayectorias previas que ya fueron reconocidas.

Además del Balón de Oro para jugadores y jugadoras, se entregarán los trofeos Yashin al mejor arquero y Johan Cruyff al mejor director técnico, tanto en la rama masculina como femenina, completando así una ceremonia que promete ser histórica y llena de emociones.