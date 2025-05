Norris dice que no está preocupado, pero que necesita espabilar

El piloto Lando Norris de la escudería McLaren con un casco dentro del Hard Rock Stadium antes del Gran Premio de Miami de Fórmula Uno, en el Autódromo Internacional de Miami, en Miami, Florida, EEUU

Lando Norris dijo que no le preocupa que su compañero de equipo en McLaren, Oscar Piastri, esté cogiendo impulso en la batalla por el título de Fórmula Uno, pero reconoció el jueves que necesita ponerse las pilas y acelerar.

El australiano Piastri ha ganado tres de las últimas cuatro carreras y aspira a la tercera consecutiva el domingo en Miami, tras sus victorias en Baréin y Arabia Saudita.

El piloto de 24 años, imperturbable y constante, cuenta ahora con 10 puntos de ventaja sobre Norris después de cinco carreras y de haber tomado el liderato en la anterior, en Yeda.

"No me preocupa en absoluto. Está haciendo un buen trabajo y se lo merece. Nada más que eso", dijo Norris cuando se le preguntó si le preocupaba que su compañero de equipo empezara a coger ritmo en el campeonato. "No creo tanto en eso del 'momentum'".

"No hay razón para preocuparse. Es la sexta ronda de 24. No voy a decir eso para siempre, sé que tengo que ponerme las pilas y que tengo que acelerar un poco. Lo hago lo mejor que puedo cada semana y cada minuto".

Norris aceptó que había cometido errores tras ganar la carrera inaugural de la temporada en Australia, pero dijo que el ritmo de carrera estaba ahí y que confiaba en mejorar.

El británico ganó en Miami el año pasado, su primera victoria en la F1, y dijo que el plan era intentar hacerlo de nuevo.

"Nos sentimos bien, confiamos en que somos los mejores, pero los demás no están muy lejos y nos presionan constantemente", añadió.

Norris ha dicho que el McLaren de 2025 es diferente al del año pasado y que quizás era más del agrado de Piastri, o que el australiano había hecho un mejor trabajo de adaptación.

Con información de Reuters