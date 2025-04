Tsunoda debutará con Red Bull este fin de semana.

Tras el despido de Sergio “Checo” Pérez en diciembre del año pasado, Red Bull anunció a Liam Lawson como su reemplazante para esta temporada, una noticia que no sorprendió demasiado, pero que causó mucho rechazo entre los fanáticos. El neozelandés ni siquiera llevaba una temporada completa en la Fórmula 1 para ganarse el asiento al lado de Max Verstappen, caso contrario al de Yuki Tsunoda, que llevaba cuatro años en Racing Bulls y con resultados notables.

Sin embargo, el flojísimo rendimiento de Lawson en el arranque de esta temporada llevó a la escudería austriaca a enviarlo de regreso al equipo de Faenza e intercambiar asientos con el japonés, que debutará con el RB21 este fin de semana en el Gran Premio de Japón. Desde un principio, el principal señalado por el no ascenso de Tsunoda había sido Helmut Marko, quien llegó a clasificarlo por debajo del neozelandés y ha criticado su “falta de obediencia” en reiteradas oportunidades.

No obstante, en la previa a la cita en el Circuito de Suzuka, el asesor de Red Bull se lavó las manos y apuntó a otra importante personalidad como el responsable de trabar la carrera del piloto nipón. En una reciente entrevista con el portal Kleine Zeitung, el austriaco manifestó que fue Adrian Newey el que no quiso saber nada con que Yuki sea compañero de Verstappen en el pasado debido a un incidente en el GP de Gran Bretaña 2022.

Aquel accidente habría sido causante de los daños en el monoplaza del neerlandés, que había salido segundo en la grilla y terminó en el séptimo lugar. “En Silverstone, Tsunoda chocó una vez contra el coche de Pierre Gasly, y partes de los coches en la pista dañaron posteriormente la parte inferior del coche de Verstappen, lo que le hizo perder la carrera. Adrian Newey estaba furioso en ese momento. A partir de ese momento, Yuki fue un trapo rojo para él”, afirmó Marko.

Ahora bien, Newey se marchó el año pasado para convertirse en el nuevo ingeniero de Aston Martin para encargarse del diseño del monoplaza del 2026, que será motorizado por Honda, lo que dejó la vía libre para el ascenso de Tsunoda. “Pero ahora Newey se ha ido y Yuki ha trabajado duro en sí mismo”, remarcó Marko para señalar que el japonés se ganó su lugar en el RB21.

Así se verá el RB21 en el GP de Japón.

La confusa respuesta de la familia Newey

Ante la afirmación de Helmut Marko sobre lo sucedido en el GP de Gran Bretaña 2022 y las repercusiones que eso habría tenido en la carrera de Yuki Tsunoda, Amanda Newey, la esposa del reconocido ingeniero, no dudó en salir al cruce. “Eso no tiene sentido. Estaba en gardening”, respondió la mujer, quien aparentemente confundió las fechas, puesto que su esposo no estuvo en “gardening” hasta 2024 tras anunciarse su salida de Red Bull.