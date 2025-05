No fue Lawson: Alonso señaló al culpable de su accidente en Miami

Alonso perdió la oportunidad de sumar sus primeros puntos del año.

Luego de varias fechas negativas en la Fórmula 1 en las que ni siquiera había podido llegar a la etapa final de una clasificación, Fernando Alonso sorprendió este viernes al estar presente en la SQ3 de la sprint shootout, en la que terminó en el décimo lugar. De esta manera, el asturiano largó entre los diez primeros en la sprint de este sábado en el Autódromo Internacional de Miami, donde llegó a ponerse en la zona de puntos en un fin de semana que parecía soñado.

Sin dudas, la lluvia benefició al piloto español, que se lució con los neumáticos intermedios hasta que la pista comenzó a secarse hacia la segunda mitad de la carrera, lo que generó que las gomas pierdan rendimiento. Debido a esto, Alonso ingresó a boxes y se calzó los neumáticos medios, con los que apuntaba a recuperar posiciones cuando fue embestido por Liam Lawson a solo tres vueltas para la línea de meta.

El impacto fue tal que el AMR25 quedó destruido contra los muros de contención y, aunque el bicampeón del mundo no sufrió lesiones, se mostró enojado por la situación, pero no con el neozelandés. Y es que el “Nano” venía pidiendo el cambio de neumáticos desde varias vueltas, en especial tras el ingreso de Lewis Hamilton a boxes, una decisión que le vino bien para terminar en el podio delante de Max Verstappen.

Pero a diferencia de Ferrari, en Aston Martin no hicieron caso al pedido del ovetense, que no escondió su indignación con la estrategia de la escudería británica. “Iba detrás de Hamilton y Albon en carrera, y llevaba varias vueltas pidiendo los neumáticos de seco, pero el equipo creía que no eran necesarios. Viendo que Hamilton ha acabado tercero, pues hubiésemos estado por ahí”, afirmó el español en diálogo con la prensa en la zona mixta.

Claro que la prensa no iba a dejar escapar la oportunidad de preguntarle sobre el accidente con Lawson, en especial por las declaraciones del oceánico, que remarcó que no cometió ningún error. Sin embargo, Alonso dijo que no vio el accidente y volvió a responsabilizar a Aston Martin por lo sucedido: “No lo vi en la tele todavía, pero es secundario. Nunca tendríamos que haber estado luchando con Lawson, sino más con Hamilton por el podio”.

Así quedó el coche de Alonso en Miami.

La dura sanción de la FIA a Lawson

Tras unas horas de espera, la FIA finalmente emitió un comunicado sobre el incidente entre Fernando Alonso y Liam Lawson, quien fue encontrado culpable del choque y recibió una penalización de cinco segundos. Con esto, el neozelandés quedó fuera de los puntos en la sprint, pero eso no es todo, ya que también se le aplicó un punto de sanción en la superlicencia, en la que suma seis de los 12 permitidos antes de la suspensión de un GP.