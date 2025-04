Hamilton está séptimo en la tabla con 31 puntos.

Tras anunciar su salida de Mercedes a inicios de febrero del 2024, Lewis Hamilton pasó toda una temporada con la escudería alemana entre quejas y alguna que otra alegría, un ciclo que esperaba romper con su partida a Ferrari. Sin embargo, el comienzo de su aventura con la mítica escudería de la Fórmula 1 no ha sido el esperado, puesto que su única felicidad vino por la victoria en la sprint del Gran Premio de China por la segunda fecha.

Por fuera de eso, el piloto británico no ha tenido los resultados que buscaba, sin podios ni triunfos en las carreras principales, a lo que hay que sumarle que no ha logrado derrotar a su propio compañero de equipo. De hecho, en la previa al GP de Arabia Saudita, Hamilton había acusado ciertas diferencias entre su monoplaza y el de Charles Leclerc, quien logró terminar en el tercer lugar en el Circuito de la Corniche de Yeda.

Ahora, el siete veces campeón del mundo ha vuelto a mostrar su decepción con la situación que atraviesa en Ferrari, aunque con la diferencia de que parece haber quedado sin esperanzas para el resto de la temporada. “Creo que sufriré también en Miami. No sé cuánto tiempo más voy a sufrir, pero sin duda, es doloroso. En este momento, no hay arreglo, así que va a ser así durante el resto del año, va a ser doloroso”, afirmó en declaraciones rescatadas por Planet F1.

Parte del problema que tiene el inglés es que no logra encontrarse con el coche, un tema de adaptación que se combina con un trabajo de garaje no tan efectivo como el de su compañero, puesto que el monegasco sí sabe los ajustes que requiere para estar cómodo en el SF-25. De ahí que Hamilton no se vea con muchas chances para este año, en el que lo fundamental será tomarle la mano al coche.

“Ha pilotado el coche durante mucho tiempo, así que sin duda, lo conoce bien. Hay muchos datos ahí, está claro. Quiero decir, los datos no son muy diferentes, solo que yo voy más lento en las curvas. Tenemos puestas a punto ligeramente diferentes, tengo que mirar y ver la puesta a punto que le gusta al coche. Él y su lado del garaje están haciendo un mejor trabajo”, agregó para finalizar.

Así será la nueva imagen de Ferrari en Miami.

Ferrari necesita que Hamilton se recupere

La doble descalificación de Ferrari en el GP de China ha dejado al equipo prácticamente con una carrera menos en cuanto a los puntos, motivo por el que ahora se encuentra cuarto con 78 unidades, 11 por debajo de Red Bull. Si bien McLaren parece inalcanzable con sus 188 puntos, los austriacos y Mercedes todavía están al alcance del “Cavallino Rampante”, pero para eso necesitan sumar con sus dos pilotos lo más alto posible y, por ende, que Lewis Hamilton deje de perder puntos con Max Verstappen y George Russell.