La inesperada advertencia de Flavio Briatore por el futuro de Alpine: "Especial"

Briatore es una de las personalidades más importantes de la F1.

Desde que Flavio Briatore volvió a la Fórmula 1 en agosto del año pasado, Alpine comenzó a mejorar poco a poco después de la crisis que se había generado en 2022 con las partidas de Fernando Alonso y Oscar Piastri a Aston Martin y McLaren, respectivamente. El italiano hizo una serie de modificaciones en el entorno de trabajo de Enstone y purificó al personal al eliminar a los integrantes del Grupo Renault para volver a la dinámica que llevó al equipo a la gloria en los tiempos de Benetton y Renault.

En este contexto, la escudería francesa atraviesa un período de recuperación con la dupla de Pierre Gasly y Franco Colapinto, aunque se mantienen en el fondo de la tabla con 11 puntos tras el GP de España. Si bien el resultado al final de la temporada es crucial para los ingresos de Alpine de cara al próximo año, lo cierto es que el equipo de Enstone se encuentra en un año de transición hacia lo que será la nueva era de la F1 en 2026.

Con nuevos motores, nuevas tecnologías y un nuevo reglamento, los equipos de la máxima categoría apuntan al desarrollo del siguiente monoplaza, algo a lo que se refirió Briatore al hablar de las chances de recuperar terreno en la competencia. Para el italiano, la clave de la recuperación de Alpine está en ordenar las cosas en el interior de la fábrica, lo que considera que ha sido el punto débil en comparación con sus rivales, a los que no considera la gran cosa.

“Si ves los equipos que están delante nuestro, no tienen nada especial. Es solo gente, más comprometida, menos distraída. No ha sido fácil en este equipo”, afirmó el director de la escudería en diálogo con el New York Times. Siguiendo este hilo, Briatore relató cómo se encontraba el equipo cuando volvió el año pasado: “Sin dirección nada. Todos estaban al cargo, nadie estaba al cargo. Hemos perdido a mucha gente, pero ahora, poco a poco, están volviendo con nosotros”.

Además, el italiano reconoció que hubo modificaciones en la parte comercial y en el marketing y se han logrado tres patrocinadores de peso para aportar dinero, aunque reveló que todavía no están completos en capacidad. “Hemos cambiado a mucha gente en el aspecto técnico, el equipo está completado al 85%, nos falta gente clave para ser más fuertes el año que viene, pero sé quiénes son”, agregó con la promesa de estar en podios dentro de dos o tres años.

Alpine está décimo en la tabla con 11 puntos.

El cambio a los motores Mercedes

Uno de los grandes defectos que arrastra Alpine es la pérdida de rendimiento del motor Renault, que este año se despedirá del equipo, ya que Flavio Briatore logró un acuerdo con Mercedes para usar sus unidades de potencia a partir de 2026. Sobre ese cambio, el italiano afirmó: “Si quieres competir al máximo nivel, sea cual sea tu negocio, necesitas estar al mismo ritmo que el resto. Para un equipo que quiere luchar por victorias, por ser campeones del mundo, es una decisión que necesitábamos tomar”.