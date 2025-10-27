El sentido mensaje de Franco Colapinto de cara al Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1: “Casa”

Colapinto suma 14 fechas con Alpine.

La cita en el Autódromo Hermanos Rodríguez no fue muy positiva para Franco Colapinto, que fue el último en cruzar la línea de meta este domingo en el Gran Premio de México por detrás de su compañero, Pierre Gasly. De esta manera, el pilarense sumó una nueva decepción en la Fórmula 1, donde no ha logrado sumar en toda la temporada desde que ocupó el asiento de Jack Doohan en el GP de Ímola.

Tampoco Alpine atraviesa un buen momento, puesto que la escudería francesa sumó su séptima fecha al hilo sin llegar a la zona de puntos y se mantiene en el fondo de la tabla de constructores con apenas 20 unidades. A pesar de este mal trago, Colapinto se mostró esperanzado con tener una mejor actuación en el Gran Premio de Brasil, que está programado para disputarse en el fin de semana del 7 al 9 de noviembre.

Así lo manifestó el piloto argentino en diálogo con ESPN en la zona mixta una vez finalizada la carrera, en donde señaló que el Autódromo José Carlos Pace es como su casa debido a la cercanía que tiene con Argentina. “Brasil es el Gran Premio de casa. Van a ir muchos argentinos, tengo muchas ganas de ir allá y disfrutarlo con todos ellos”, comenzó Franco, que el año pasado fue recibido por centenares de argentinos en Interlagos.

Claro que Colapinto no dejó escapar la oportunidad de lanzarle un dardito a la escudería francesa, ya que remarcó que no pueden sacar un resultado peor que el de este domingo, aunque lo hizo en su típico tono jocoso. “Ojalá que andemos bien para darles un lindo resultado, lo bueno es que peor no se puede ir. Así que nada, de acá para arriba”, cerró el argentino, que no pudo terminar en la última visita al GP de Brasil tras su accidente con el FW46 de Williams.

La pista de Colapinto sobre su renovación con Alpine

En la previa al GP de México, Franco Colapinto le brindó una entrevista a DAZN en la que uno de los temas discutidos fueron los rumores sobre su renovación con Alpine, algo que algunos profesionales vaticinaron que podría darse para la próxima fecha. Sin embargo, el argentino se mostró esquivo al respecto y centrado en el presente que atraviesa el equipo de Enstone.

El argentino sigue sin sumar puntos en la temporada.

“No hay muchos rumores, no hay mucho por hacer y creo que como equipo hay que trabajar para tener un mejor auto y después enfocarnos en lo que viene. Yo me enfoco en el presente, en carrera a carrera y ojalá tener un buen finde acá. Después, obviamente, no soy yo el que elige”, respondió Colapinto, que espera mantener el segundo asiento de Alpine para la siguiente temporada tras mostrarse superior a Paul Aron en la FP1.