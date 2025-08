Colapinto terminó decimoctavo en el GP de Hungría.

Tras haber tenido una buena clasificación, en la que logró pasar a la Q2 y terminó en el decimocuarto lugar de la grilla de partida, Franco Colapinto no pudo sostener su posición inicial en el GP de Hungría de la Fórmula 1 este domingo. En la largada, el pilarense se pasó en la segunda curva y perdió posiciones hasta caer al decimoctavo puesto, aunque el principal problema que tuvo no fue ese, sino las detenciones de los mecánicos de Alpine.

En su primer paso por boxes, los mecánicos tardaron aproximadamente 11 segundos en realizar el cambio de neumáticos, mientras que en la segunda ocasión la demora fue de 7.2 segundos. De ahí que Franco haya catalogado la carrera como un “desastre” a pesar de que el ritmo no era malo, puesto que hubo muchos errores entre lo sucedido en la largada, la floja estrategia y la lentitud de las paradas.

Si bien el pilarense hizo su descargo ante los micrófonos una vez culminada la acción en el Hungaroring, también se mostró unido con el equipo de Enstone en las redes sociales, donde publicó un positivo mensaje para Alpine. A través de su cuenta de Instagram, Colapinto subió una foto de su presencia en la cita de Budapest y manifestó la unión que tiene con la escudería francesa a pesar de todo lo sucedido el domingo.

“Ganamos y perdemos juntos. Seguimos luchando. ya van a venir las buenas”, escribió el piloto de Alpine, que no dudó en etiquetar a la escudería en el posteo. Por su parte, el equipo galo también hizo una publicación en la misma línea con una serie de fotos de los mecánicos trabajando sobre los monoplazas: “En las buenas y en las malas. Este equipo nunca se rinde. Queda una semana para las vacaciones de verano. ¡Sigamos adelante!”.

El descargo de Colapinto tras el GP de Hungría

Debido a lo sucedido en las paradas de boxes, Franco Colapinto terminó en el decimoctavo lugar, delante de Pierre Gasly, quien fue el último en cruzar la línea de meta y se fue con una sanción de diez segundos por un toque con Carlos Sainz. De esta manera, el GP de Hungría resultó negativo para Alpine, que recibió la crítica del piloto argentino instantes después de finalizada la carrera.

Alpine posteó el mensaje de Colapinto en sus redes.

“Una carrera para el olvido, no creo que tuviéramos tan mal ritmo pero fue un desastre, creo que la carrera en si no fue buena, no la ejecutamos bien, tuvimos muchos errores, tanto en la largada, después en los pits stops. Mal en general, no fue un buen día”, afirmó Franco. Además, el pilarense señaló que hicieron la primera parada muy temprano, algo que también afectó a su ritmo.