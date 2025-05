El fuerte reclamo de Doohan a Alpine en Miami: "Inaceptable"

Doohan sigue sin sumar puntos en la temporada.

La cita en el Autódromo Internacional de Miami está siendo un calvario para Jack Doohan, quien llegó al Gran Premio de Miami con los rumores latentes sobre su salida de la Fórmula 1. El bajo rendimiento que ha mostrado el oceánico desde el principio del campeonato lo ha puesto en la mira de los críticos, que consideran que pasará poco tiempo antes de que Flavio Briatore se determine a quitarlo de Alpine a pesar de la protección de Oliver Oakes.

En este contexto, el piloto australiano necesita mostrar resultados cuanto antes y una buena oportunidad para hacerlo era en la sprint del sábado, la cual fue arruinada desde la clasificación. Y es que en la sprint shootout, varios equipos aguardaron demasiado tiempo hasta enviar a sus pilotos a la pista, algo que sucedió incluso en Red Bull, donde el tráfico le impidió abrir la vuelta rápida a Yuki Tsunoda.

Claro que en el caso del equipo de Milton Keynes hay una diferencia sustancial, puesto que Max Verstappen estaba en boxes con el pase a la SQ2 garantizado, algo que no sucedía en Alpine. Para el cierre de la SQ1, la escudería francesa dio la orden de salida a sus dos pilotos a la vez, pero fue Pierre Gasly el primero en reaccionar, lo que generó que Doohan tenga que desviar su salida para no impactar con su compañero.

Debido a este movimiento, el A525 se quedó sin rango de giro para ingresar al pit lane, algo que hizo que los mecánicos tengan que ayudar al australiano a acomodar el monoplaza en medio de la fila de salida. La consecuencia de esto fue una pérdida de tiempo que hizo que Doohan no pueda abrir la vuelta clasificatoria, por lo que, al igual que el japonés, se quedó afuera de la sprint shootout en la primera fase.

De ahí que, tras haberse quedado afuera de la clasificación para la sprint, Doohan haya despotricado contra el equipo a través de la radio. “Esto es inaceptable. No puedo salir y luego tener que apartarme porque se va a chocar conmigo. Ustedes me dejaron afuera de la SQ1. Es un chiste. En el momento que me quisieron sacar, me complicaron la vuelta”, se quedó con los ingenieros de Alpine.

Dichas palabras generaron tensiones en el interior del equipo de Enstone, aunque lo cierto es que el reclamo del oceánico fue justo, en especial si se considera que es está jugando su futuro en la máxima categoría. En cuanto a los resultados de la sprint, Doohan terminó en el decimosexto lugar tras la sanción a Max Verstappen, pero nuevamente había sido el último en cruzar la línea de meta.

Miami podría ser la última fecha de Doohan.

¿Desde dónde largará Doohan el domingo?

Hace unos minutos, finalizó la clasificación para el Gran Premio de Miami, que se disputará este domingo a partir de las 17:00. Para Alpine fue una qualy compleja, ya que Pierre Gasly no pasó la Q1 y finalizó en el decimoctavo lugar, mientras que Jack Doohan se estancó en el decimocuarto en la Q2.