Cuánto sale el boleto de colectivo en enero 2026: el precio tras el aumento en el AMBA

El monto a pagar de colectivo en enero

El comienzo de 2026 trajo un nuevo ajuste en el transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Desde el 1° de enero, el boleto de colectivo aumentó cerca de 4,5% como resultado del esquema de actualización mensual que combina un ajuste fijo del 2% con la variación de la inflación.

Con esta suba, viajar en colectivo es más caro tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en el conurbano bonaerense, y se vuelve a ampliar la brecha tarifaria entre las líneas nacionales y las que dependen de las jurisdicciones locales.

Tarifas de colectivos en la Ciudad de Buenos Aires

En las líneas bajo jurisdicción porteña, el boleto mínimo para recorridos de hasta 3 kilómetros pasó de $593,52 a $620,07. Para los tramos más largos, los valores vigentes desde enero son:

De 0 a 3 km: $620,07

De 3 a 6 km: $689

De 6 a 12 km: $742,08

De 12 a 27 km: $795,20

Golpe al bolsillo: el aumento de transporte

Tarifas de colectivos en la Provincia de Buenos Aires

En el Gran Buenos Aires, el boleto mínimo subió de $658,44 a $685,11. Las tarifas completas quedaron establecidas de la siguiente manera:

De 0 a 3 km: $685,11

De 3 a 6 km: $763,28

De 6 a 12 km: $822

De 12 a 27 km: $880,86

Cuánto aumenta el colectivo en enero

Tres tarifas distintas en el AMBA

Actualmente conviven tres esquemas tarifarios en el AMBA. Las líneas nacionales mantienen un boleto mínimo de $494,83, tras el último aumento aplicado en noviembre, mientras que las líneas porteñas y bonaerenses continúan con el mecanismo de ajustes mensuales definido por cada jurisdicción.

Desde el Gobierno de la Ciudad explican que el valor del pasaje cubre cerca del 70% del costo real del servicio y que los incrementos buscan reducir el atraso tarifario acumulado, en un contexto de menor peso de los subsidios y mayores exigencias de inversión en el sistema de transporte.

Si bien aún resta conocer la inflación del mes de diciembre de 2025 - que se dará a conocer el 13 de enero - el costo del transporte durante el año quedó en un 37%, con una suba mensual del 2,3%, por lo que estará por encima del acumulado anual. La Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) realizó un minucioso análisis de los distintos componentes e insumos que se utilizan en el transporte y, de enero a diciembre, la evolución de los precios quedó en un 37,03% en general, siendo el combustible, el patentamiento y las tasas con subas por encima del 40% e incluso algunos ítems arriba del 70%.