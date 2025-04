Alpine se cansó de Doohan y se viene Colapinto: "Briatore perdió la paciencia"

Briatore perdió la paciencia con Doohan en Alpine y se viene Colapinto.

Alpine se cansó de los fracasos de Jack Doohan en la Fórmula 1 y se viene el debut oficial de Franco Colapinto con este coche. El equipo francés tiene al galo Pierre Gasly como el primer piloto, mientras que el mencionado australiano es el segundo, pero no estuvo a la altura de las circunstancias. En las cinco carreras que corrió en la temporada 2025, su mejor resultado fue 14° y la escudería sigue última en la Copa de Constructores.

De esta manera, todo indica que el ex Williams podría reemplazar en breve al oceánico en alguna de las próximas competencias. Si bien es probable que ello sea en la próxima fecha en el Gran Premio de Miami (Estados Unidos) el domingo 4 de mayo, también podría ocurrir en Ímola (Italia) el 18 del mismo mes o en Barcelona (España) el 1° de junio.

Los medios de comunicación europeos especializados en automovilismo publicaron que Flavio Briatore, el histórico asesor ejecutivo italiano del elenco de Enstone, perdió la paciencia con Doohan y se viene Colapinto. El pilarense de 21 años hoy está por encima de los otros corredores de prueba: el estonio Paul Aron y el indio Kush Maini.

Colapinto, a un paso de reemplazar a Doohan para debutar en Alpine

De acuerdo con los portales especializados del Viejo Continente como MotorSport, los contactos de Briatore con el CEO de Renault, Luca De Meo, buscarían terminar de torcer la pulseada para su gran apuesta argentina. Como el de Ímola es un autódromo y no un circuito urbano como el de Miami, el italiano preferiría jugársela en Emilia-Romagna por el bonaerense antes que en Norteamérica. A todo esto, el factor económico también es trascendente: los franceses gastaron 30 millones de dólares para sacar a Colapinto de Williams y Doohan les hizo perder unos tres millones de dólares por las reparaciones en el monoplaza entre las cinco competiciones iniciales.

Colapinto, la apuesta de Briatore en Alpine en la F1.

El expiloto Rubén Salerno es amigo de Aníbal Colapinto, padre de Franco. Le dio una gran mano en 2022 para conseguir el apoyo de empresas estatales, lo que le permitió cerrar la segunda temporada en la Fórmula 3 en 2023. El "Tano", como se conoce al ex TC y TC2000, opinó que la chance de su compatriota puede llegar a ser en Italia. “Ahora pronto lo vamos a ver correr”, dijo en el programa Mesa de Campeones. Ante la repregunta del periodista Jorge Luis Legnani, respondió: “Yo calculo que sí. No tengo una data justa de cómo es el contrato de Doohan. Algunos hablaban de que Franco se iba a subir en Miami, yo creo que no, para mí va a ser en Ímola...”.

Los resultados de Doohan con Alpine en la F1 en 2025