Bessone fue campeón del TC en 2003.

Concluidas las citas en San Juan para el Turismo Carretera y en San Nicolás para el TC Pick Up, la Comisión Asesora y Fiscalizadora de la ACTC dio a conocer este martes las nuevas sanciones que iban a aplicarse por lo sucedido en las carreras finales de cada certamen. En cuanto al TC, Julián Santero fue sancionado por segunda vez por el incidente con Otto Fritzler en el “Desafío de las Estrellas”, mientras que Agustín Canapino también sufrió lo mismo por una maniobra peligrosa contra Mariano Werner en Pick Up.

Ahora bien, la diferencia sustancial es que no son sanciones que se apliquen al resultado, como sucedió en un principio con la recarga de 19 segundos a Santero, sino que se castigará en la clasificación para la próxima fecha de cada certamen. En piloto mendocino recibió una penalización de cinco posiciones para la visita al Circuito 12 del Autódromo Oscar y Juan Gálvez este fin de semana y Canapino, por su parte, recibió seis puestos para la cita en Río Cuarto a fin de mes.

Dicha resolución no le gustó nada a Ernesto “Tito” Bessone, quien hizo uso de sus redes sociales para apuntar contra la ACTC y señalar cómo este tipo de decisiones afectan al espectáculo del TC. “No comparto la decisión de castigar a un piloto en la carrera siguiente por una maniobra deportiva. Después no nos quejemos si no hay intentos de sobrepaso”, escribió el campeón del TC2000 en una story de Instagram.

Cabe mencionar que la sanción llega en un momento clave del campeonato, ya que Santero se encuentra primero en la tabla con una diferencia de 5.5 puntos sobre Marcelo Agrelo en la lucha por el título de la fase regular. Por lo tanto, la sanción en la grilla podría complicar al vigente campeón del TC, que ya se encuentra clasificado a la Copa de Oro, que se terminará de definir en el trazado porteño en esta décima fecha.

Posiciones del TC

La cita en el Circuito 12 del Gálvez dará el cierre a la fase regular del campeonato de Turismo Carretera y, además, definirá los doce clasificados a la Copa de Oro, en la que ya se encuentran matemáticamente clasificados los primeros cinco de la tabla. A continuación, las posiciones del TC en la previa a la décima fecha de la temporada:

El TC volverá este fin de semana en Buenos Aires.