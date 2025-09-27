Atlético de Madrid vs Eintracht Frankfurt: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 de la Champions

Eintracht Frankfurt y Atlético de Madrid se enfrentarán en el estadio el Metropolitano el próximo martes 30 de septiembre desde las 16:00 (hora Argentina), en el encuentro correspondiente a la fecha 2 de la Champions.

Así llegan Atlético de Madrid y Eintracht Frankfurt

Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.

Últimos resultados de Atlético de Madrid en partidos de la Champions

Atlético de Madrid viene de caer por 2 a 3 frente a Liverpool.

Últimos resultados de Eintracht Frankfurt en partidos de la Champions

Eintracht Frankfurt viene de un triunfo 5 a 1 frente a Galatasaray.

Horario Atlético de Madrid y Eintracht Frankfurt, según país