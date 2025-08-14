Athletic Bilbao vs Sevilla: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Liga

Los Leones y los Sevillistas se enfrentarán el próximo domingo 17 de agosto en la primera fecha del campeonato de la Liga, desde las 14:30 (hora Argentina). El encuentro tendrá lugar en el estadio la Catedral.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 3, los visitantes 1 y empataron 1 vez. El último mano a mano en este certamen fue el 16 de marzo, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y Athletic Bilbao se llevó la victoria por 0 a 1.

¿En qué jornada juega el clásico Athletic Bilbao?

El partido más esperado por Athletic Bilbao será frente a Real Sociedad por el derbi vasco, cuando llegue a la décimo primera jornada.

¿En qué jornada juega el clásico Sevilla?

En tanto que, en la fecha 14, Sevilla protagonizará el Derbi de Sevilla junto a Betis.

Fechas y rivales de Athletic Bilbao en los próximos partidos de la Liga

Fecha 2: vs Rayo Vallecano: 25 de agosto - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 3: vs Betis: 31 de agosto - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar

Fecha 5: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Girona: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Sevilla en los próximos partidos de la Liga

Fecha 2: vs Getafe: 25 de agosto - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 3: vs Girona: 30 de agosto - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Elche: 12 de septiembre - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar

Horario Athletic Bilbao y Sevilla, según país