El emotivo mensaje de Scaloni a un mes de ganar el Mundial de Qatar: "Nada igual"

Lionel Scaloni realizó un emotivo posteo en sus redes sociales a un mes de la consagración de la Selección en el Mundial de Qatar 2022. Qué dijo el entrenador de la Albiceleste.

Lionel Scaloni realizó un emotivo posteo en sus redes sociales a un mes de la consagración de la Selección en el Mundial de Qatar 2022. El DT que comandó al equipo que se quedó con el torneo publicó una imagen icónica del plantel con la Copa del Mundo en los festejos que se llevaron a cabo en el Estadio Lusail luego de vencer a Francia por penales. Por supuesto, la publicación explotó de likes y comentarios tan sólo unos minutos después.

En la foto que compartió el estratega de la "Albiceleste" se ve a los futbolistas celebrando el título obtenido y también a él entre los presentes. Es que claro, el hacedor de la "Scaloneta" no se perdió el merecido momento de levantar el trofeo conseguido con tanto esfuerzo en los siete partidos. Miles de fanáticos, famosos y allegados al entrenador dijeron presente en lo que subió y dejaron distintos mensajes de cariño.

"A un mes del sueño de TODOS, no habrá nada igual, ver feliz a TU gente tiene un valor incalculable, vamos argentina de mi vida!!", escribió Lionel Scaloni en su cuenta de Instagram y el posteo superó rápidamente los 100.000 "Me gusta". Además, uno de sus principales figuras fue uno de los primeros en comentarle. Leandro Paredes, de los más importantes de su ciclo, le dejó tres íconos que representan todo lo que generó este logro: un corazón, una cara emocionada y la copa.

Esto se sumó a la publicación de Lionel Messi, quien minutos antes subió un sentido video sobre aquel día en el que la "Scaloneta" gritó campeón en Qatar. El mejor del mundo utilizó una canción de Soledad Pastorutti para musicalizarlo y mostró distintos momentos del campeonato, la consagración y los festejos del pueblo argentino. Además, dejó un mensaje conmovedor sobre la importancia de quedarse con el trofeo más importante.

El conmovedor recuerdo de Messi a un mes de ganar el Mundial

"Un mes de lo más lindo del mundo y todavía no puedo creerlo. Qué hermosa locura vivimos durante todo ese tiempo que terminamos levantando la Copa que tanto deseábamos todos. Obviamente, ser campeones hace que todo sea más lindo, pero qué lindo mes pasé, cuántos recuerdos hermosos que tengo y extraño. Extraño mis compañeros, el día a día con ellos, los mates, las charlas, entrenamientos, las boludeces que hacíamos...", escribió en un principio Lionel.

Por otro lado, el astro rosarino se refirió a quiénes estuvieron allí con él para vivir cada momento del torneo: "Qué lindo era ver a mi familia disfrutar todos los días de una experiencia inolvidable para todos y qué hermoso era ir a los partidos y ver la locura de la gente en la cancha y en Argentina. Gracias Dios por tanto. Como lo dije, sabía que me la ibas a dar. Lo que no podía imaginarme era el después de haberlo logrado y no estaba equivocado, porque nunca podría haberme imaginado la locura de la gente en los festejos. Bueno, ya hace un mes que somos... CAMPEONES DEL MUNDO!!!".