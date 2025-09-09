Lanús vs Independiente Riv. (M): previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 del Clausura

El juego entre Lanús e Independiente Riv. (M) se disputará el próximo viernes 12 de septiembre por la fecha 8 del Clausura, a partir de las 21:15 (hora Argentina) en el estadio la Fortaleza.
Así llegan Lanús y Independiente Riv. (M)
En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.
Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.
Últimos resultados de Lanús en partidos del Clausura
Lanús busca levantarse de su derrota ante Vélez en el Estadio José Amalfitani. En los duelos recientes, ha ganado 3 y empatado 1, con 6 goles marcados y con 5 en su arco.
Últimos resultados de Independiente Riv. (M) en partidos del Clausura
En la jornada anterior, Independiente Riv. (M) derrotó 2-1 a Argentinos Juniors. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 2 empates y 2 derrotas. En esos duelos, pudo celebrar 4 goles y le marcaron 7 en su arco.
Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 1 victoria para el anfitrión, mientras que la visita tiene 1 y ambos terminaron igualados 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 2 de marzo, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y finalizó en un empate 1-1.
Fechas y rivales de Lanús en los próximos partidos del Clausura
- Fecha 9: vs Platense: 19 de septiembre - 21:15 (hora Argentina)
- Fecha 10: vs Instituto: 28 de septiembre - 20:15 (hora Argentina)
- Fecha 11: vs San Lorenzo: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 12: vs Independiente: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 13: vs Godoy Cruz: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Independiente Riv. (M) en los próximos partidos del Clausura
- Fecha 9: vs Unión: 20 de septiembre - 16:45 (hora Argentina)
- Fecha 10: vs Huracán: 28 de septiembre - 19:30 (hora Argentina)
- Fecha 11: vs Racing Club: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 12: vs Godoy Cruz: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 13: vs Banfield: Fecha y horario a confirmar
Horario Lanús e Independiente Riv. (M), según país
- Argentina y Chile (Santiago): 21:15 horas
- Colombia y Perú: 19:15 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:15 horas
- Venezuela: 20:15 horas