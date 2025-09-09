Lanús vs Independiente Riv. (M): previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 del Clausura

El juego entre Lanús e Independiente Riv. (M) se disputará el próximo viernes 12 de septiembre por la fecha 8 del Clausura, a partir de las 21:15 (hora Argentina) en el estadio la Fortaleza.

Así llegan Lanús y Independiente Riv. (M)

En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.

Últimos resultados de Lanús en partidos del Clausura

Lanús busca levantarse de su derrota ante Vélez en el Estadio José Amalfitani. En los duelos recientes, ha ganado 3 y empatado 1, con 6 goles marcados y con 5 en su arco.

Últimos resultados de Independiente Riv. (M) en partidos del Clausura

En la jornada anterior, Independiente Riv. (M) derrotó 2-1 a Argentinos Juniors. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 2 empates y 2 derrotas. En esos duelos, pudo celebrar 4 goles y le marcaron 7 en su arco.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 1 victoria para el anfitrión, mientras que la visita tiene 1 y ambos terminaron igualados 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 2 de marzo, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y finalizó en un empate 1-1.





Fechas y rivales de Lanús en los próximos partidos del Clausura

Fecha 9: vs Platense: 19 de septiembre - 21:15 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Instituto: 28 de septiembre - 20:15 (hora Argentina)

Fecha 11: vs San Lorenzo: Fecha y horario a confirmar

Fecha 12: vs Independiente: Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs Godoy Cruz: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Independiente Riv. (M) en los próximos partidos del Clausura

Fecha 9: vs Unión: 20 de septiembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Huracán: 28 de septiembre - 19:30 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Racing Club: Fecha y horario a confirmar

Fecha 12: vs Godoy Cruz: Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs Banfield: Fecha y horario a confirmar

Horario Lanús e Independiente Riv. (M), según país