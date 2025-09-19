Belgrano vs Newell`s: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 del Clausura

El duelo correspondiente a la fecha 9 del Clausura se jugará el próximo lunes 22 de septiembre a las 21:00 (hora Argentina).
Así llegan Belgrano y Newell`s
El equipo visitante llega exultante a esta fecha, ya que viene de ganar, sin embargo el conjunto local buscará volver al triunfo en su estadio después de haber empatado en la jornada anterior.
Últimos resultados de Belgrano en partidos del Clausura
Belgrano consiguió sólo un punto en su último partido frente a San Martín (SJ), tras igualar 0-0. En las 4 jornadas anteriores, triunfó en 1 ocasión, 1 terminó igualado y fue derrotado en 2 oportunidades. Acumuló una cifra de 6 goles en contra y marcó 3 en el arco rival.
Últimos resultados de Newell`s en partidos del Clausura
Newell`s llega con envión anímico tras vencer por 2 a 0 a Atlético Tucumán. En las últimas fechas obtuvo 2 derrotas y 2 empates. Pudo marcar 5 goles y ha recibido 5.
En los últimos 5 encuentros que se vieron las caras en el torneo, el local ganó en 2 oportunidades y terminaron igualados 3 partidos. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 9 de marzo, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y firmaron un empate en 0.
El árbitro designado para el encuentro es Daniel Zamora.
Fechas y rivales de Belgrano en los próximos partidos del Clausura
- Fecha 10: vs Barracas Central: 29 de septiembre - 15:30 (hora Argentina)
- Fecha 11: vs Talleres: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 12: vs Estudiantes: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 13: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 14: vs Tigre: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Newell`s en los próximos partidos del Clausura
- Fecha 10: vs Estudiantes: 30 de septiembre - 19:00 (hora Argentina)
- Fecha 11: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 12: vs Tigre: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 13: vs Argentinos Juniors: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 14: vs Unión: Fecha y horario a confirmar
Horario Belgrano y Newell`s, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 21:00 horas
- Colombia y Perú: 19:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:00 horas
- Venezuela: 20:00 horas