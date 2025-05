Ancelotti no da señales de su futuro en el Madrid en medio de rumores sobre selección de Brasil

Foto de archivo del DT del Real Madrid Carlo Ancelotti antes de la final de la Copa del Rey ante Barcelona

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, aseguró el sábado que no hablará sobre su continuidad en el club hasta el último día de la temporada de LaLiga, mientras la prensa sigue relacionándolo con un futuro al mando de la selección de Brasil.

Ancelotti, que ha llevado al Madrid a ganar tres Ligas de Campeones y dos Mundiales de Clubes, busca su tercer título de Liga con el equipo, que se encuentra a cuatro puntos del líder Barcelona a falta de cinco jornadas.

"Lo puedo aclarar, la verdad es que tengo mucho cariño a mi club, a mis jugadores y a la afición. De mi futuro no hablaré antes del día 25 (de mayo)", dijo Ancelotti en rueda de prensa antes del partido en casa contra el Celta de Vigo.

"Sé perfectamente lo que tengo que hacer, lo que voy a hacer y lo que hago, que no es hablar de mi futuro hoy. Sé que los decepciono hoy pero a mí me da igual", agregó.

Ancelotti dijo que no tenía ni idea de cómo o cuándo podría dejar el Madrid.

"No sé lo que pasará, pero cualquier cosa será una despedida fantástica, nunca he tenido una pelea en seis años con el club ni la voy a tener el último día, que no sé cuando será. Puede ser el 25 de mayo, en 2026, 2030", señaló.

Ancelotti dijo que el Madrid, que ganó LaLiga, la Liga de Campeones y la Supercopa de España la pasada temporada, no renunciará a la lucha por el título de Liga con el Barcelona, que le derrotó en la final de la Copa del Rey el sábado.

"Venimos de una temporada casi perfecta y hemos tenido muchas dificultades, pero faltan cinco partidos y todo puede pasar, lo que no puede pasar es que bajemos los brazos. Tenemos que ganar estos cinco partidos y darlo todo. Si ganas puede cambiar la temporada y hacer una temporada muy buena", señaló.

Con información de Reuters