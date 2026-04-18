Alexis MacAllister tiene las horas contadas en Liverpool: a dónde se va

Son cada vez más fuertes los rumores que hablan del jugador argentino cambiando de liga después del Mundial.

Tras la eliminación en la Champions League y sin chances de pelear la obtención de la Premier League, el Liverpool debe afrontar los partidos que le restan en el calendario de manera obligatoria y comenzar a pensar en el armado de su plantel. Uno que podría llegar a contar con la ausencia de Alexis Mac Allister, que lo haría después de que el Mundial llegue a su fin. Se menciona que el cambio de club implicaría irse a otra liga.

Si se repasa, el conjunto rojo quedó eliminado en octavos de final frente al Crystal Palace en el marco de la Carabobo Cup, mientras que en la FA Cup sufrió una dura goleada contra el Manchester City en los cuartos de final. Una misma instancia que lo expulsó de la máxima competencia internacional de Europa contra el PSG. Y en la liga está bastante lejos del Arsenal, que se mantiene como líder a falta de menos de ocho fechas para el final.

Es por ello que el volante argentino considera que después de una mala temporada sería el momento oportuno para emigrar y probar nuevos desafíos. "Alexis Mac Allister abandonaría el Liverpool a final de temporada en búsqueda de mayor protagonismo. Real Madrid está interesado en quedarse con el centrocampista argentino en el próximo verano”, expresó el medio británico The Telegraph sobre uno de los movimientos de mercado que promete involucrar varios millones de dólares.

“Se evalúa la posibilidad de un trueque por Eduardo Camavinga, quien no seguirá en el Merengue tras la expulsión vs. Bayern, o una venta directa”, agregó. No es la primera vez que en este 2026 se menciona que el joven mediocampista argentino se encuentra en la mira del conjunto español. Uno que hará una importante renovación dentro de su plantel y que saldrá a buscar un nuevo técnico después de que el proyecto de Xabi Alonso se hundiera a mitad de temporada.

Hay que recordar que el Liverpool pagó por la ficha de Alexis Mac Allister unos 42 millones de euros al Brighton en julio del 2023. Sin embargo, su desempeño dentro del equipo fue más que considerable, al punto que se transformó en una pieza clave para el armado del once titular y mucho más después de la consagración en el Mundial de Qatar con la Selección Argentina. Esto provocó que su valor de mercado, de acuerdo con lo publicado por Transfermarkt, quede en 80 millones.

Se estima que la intención del Real Madrid es colocar a Eduardo Camavinga como parte de pago, que dispone de un valor de 50 millones, y el resto pagarlo en efectivo. No obstante, los medios ingleses señalan que la pretensiones del club rojo pasan por vender al argentino y recibir la totalidad del dinero. Otro detalle es que es muy probable que se registre la salida de Arne Slot al final de la temporada y que el sucesor sea el encargado de elegir a los jugadores que mejor considere.

Los otros argentinos que están en la mira del Real Madrid.

“La temporada ha sido una verdadera decepción para todos. Saben la exigencia que tiene ser jugadores del Real Madrid. Una temporada sin títulos es un fracaso porque somos el Real Madrid, pero dos temporadas sin ganar títulos es intolerable”, expresó Florentino Pérez después de que se produjera la eliminación frente al Bayern Múnich en el marco de los cuartos de final de la Champions League.

Rapidamente, los rumores sobre la posible llegada de refuerzos expusieron que el conjunto “merengue” se encuentra interesado en varios jugadores argentinos para darle un lavado de cara al plantel. Se estima que en la defensa buscarán fichar al “Cuti” Romero, que buscará marcharse del Tottenham con o sin el descenso a segunda. Mientras que en el mediocampo hay una gran ilusión por contar con los servicios de Enzo Fernández. El Chelsea solo está dispuesto a venderlo por 150 millones de euros.

El otro jugador es Nicolás Paz, que el Real Madrid se lo vendió al Como de Italia en el 2024 por 6 millones de euros. Sin embargo, le colocó una cláusula de recompra que fue fijada en 8, 9 y 10 millones, dependiendo del momento en el que se activara. El conjunto español hará uso de la misma después del Mundial, por lo que le corresponde abonar el valor más alto. Los medios italianos señalan que la decisión del argentino es marcharse y tener la revancha que tanto soñó.