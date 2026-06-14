Alemania aplasta 7-1 a combativa Curazao en su debut por el Grupo E del Mundial

Alemania goleó a Curazao 7-1 en su debut mundialista el domingo, en un partido en que Felix Nmecha abrió el marcador con el gol más rápido en lo que va del torneo y luego provocó un penal en el tiempo de descuento de la primera mitad que Kai Havertz convirtió para ampliar la ventaja de su equipo.
Los cuatro veces campeones dominaron los primeros minutos del partido del Grupo E contra la nación más pequeña que jamás se haya clasificado para un Mundial y fueron recompensados cuando Nmecha colocó un disparo con efecto en la escuadra tras una sublime combinación con Florian Wirtz en el minuto 6.
Una decidida selección de Curazao dio a sus aficionados algo que celebrar cuando el disparo de Livano Comenencia que se desvió en un rival batió al portero Manuel Neuer para igualar el marcador, pero Alemania se reorganizó rápidamente con un gol de cabeza de Nico Schlotterbeck y el penal de Havertz.
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El conjunto europeo retomó el partido tras el descanso con la misma intensidad, y Jamal Musiala se zafó de un defensor para ampliar la ventaja.
Nathaniel Brown anotó en su debut mundialista, mientras que Deniz Undav y Havertz también marcaron en los últimos minutos del encuentro.
Con información de Reuters