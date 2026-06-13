Francia podría abandonar proyecto de carros de combate con Alemania, dice jefe de Rheinmetall

Francia podría abandonar el proyecto franco-alemán de carros de combate MGCS, según declaraciones del CEO de Rheinmetall, uno de los accionistas de la iniciativa, recogidas el sábado, en lo que podría suponer el último golpe a la cooperación en materia de defensa en el continente.
"Siempre existe el riesgo, pero aún no se ha decidido nada", declaró Armin Papperger a Welt am Sonntag, al comentar sobre el proyecto en el que también participan el fabricante franco-alemán de tanques KNDS y el grupo francés Thales.
Papperger señaló que Francia estaba barajando recortes drásticos en el presupuesto del proyecto, y añadió que las conversaciones incluían la idea de reducir el gasto a "menos de la mitad" de lo previsto inicialmente.
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Hasta ahora, las empresas accionistas solo han recibido 25 millones de euros (29 millones de dólares) desde el inicio del proyecto, añadió Papperger.
Una fuente del Gobierno francés cercana al asunto afirmó que el proyecto sigue siendo importante para Francia y Alemania, así como para KNDS. La fuente habló bajo condición de anonimato para tratar un asunto delicado.
Berlín y París acordaron en 2017 trabajar en el carro de combate franco-alemán Main Ground Combat System (MGCS) para suceder al Leopard 2 alemán y al Leclerc francés, pero el proyecto se ha visto afectado por retrasos.
Los comentarios de Papperger se producen días después de que Alemania y Francia descartaran el proyecto conjunto de caza FCAS, mientras que la estructura de gobernanza de KNDS también ha creado tensiones entre ambos países, según han señalado las fuentes.
(Reportaje de Christoph Steitz; información adicional de Elizabeth Pineau; edición de Emelia Sithole-Matarise)