Francia podría abandonar proyecto de carros de combate con Alemania, dice jefe de Rheinmetall

Exposición Aeroespacial Internacional ILA en el aeropuerto de Schönefeld, Berlín.

​Francia podría abandonar el proyecto franco-alemán de carros de combate MGCS, según ‌declaraciones del CEO ‌de Rheinmetall, uno de los accionistas de la iniciativa, recogidas el sábado, en lo que podría suponer el último golpe a la cooperación en materia de defensa en el continente.

"Siempre existe el ​riesgo, pero aún ⁠no se ha decidido nada", declaró ‌Armin Papperger a Welt am ⁠Sonntag, al comentar sobre ⁠el proyecto en el que también participan el fabricante franco-alemán de tanques KNDS y el ⁠grupo francés Thales.

Papperger señaló que Francia ​estaba barajando recortes drásticos ‌en el presupuesto del ‌proyecto, y añadió que las conversaciones incluían ⁠la idea de reducir el gasto a "menos de la mitad" de lo previsto inicialmente.

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Hasta ahora, las empresas accionistas solo ​han ‌recibido 25 millones de euros (29 millones de dólares) desde el inicio del proyecto, añadió Papperger.

Una fuente del Gobierno francés cercana al asunto afirmó ⁠que el proyecto sigue siendo importante para Francia y Alemania, así como para KNDS. La fuente habló bajo condición de anonimato para tratar un asunto delicado.

Berlín y París acordaron en 2017 trabajar en el carro de ‌combate franco-alemán Main Ground Combat System (MGCS) para suceder al Leopard 2 alemán y al Leclerc francés, pero el proyecto se ha visto afectado por retrasos.

Los comentarios de Papperger ‌se producen días después de que Alemania y Francia descartaran el proyecto conjunto de caza ‌FCAS, mientras ⁠que la estructura de gobernanza de KNDS también ha creado ​tensiones entre ambos países, según han señalado las fuentes.

(Reportaje de Christoph Steitz; información adicional de Elizabeth Pineau; edición de Emelia Sithole-Matarise)