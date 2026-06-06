Alemán Karl, descartado para el Mundial por una lesión muscular

FOTO ARCHIVO-Lennart Karl de Alemania durante el entrenamiento

El centrocampista ofensivo alemán Lennart Karl se perderá el Mundial ‌tras sufrir una ‌rotura muscular durante un entrenamiento previo al partido amistoso internacional del sábado contra Estados Unidos, dijo el seleccionador Julian Nagelsmann.

El jugador de 18 años sufrió el problema en ​el muslo ⁠izquierdo durante el entrenamiento del viernes ‌en Chicago. Será sustituido ⁠por Assan Ouedraogo.

"Lo siento ⁠muchísimo por Lenny", declaró Nagelsmann. "Con su alegría, su creatividad, su velocidad y ⁠su personalidad, encajaba perfectamente en el ​equipo".

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Karl ha disfrutado de ‌un ascenso meteórico ‌esta temporada, y ayudó al Bayern ⁠Munich a conseguir el doblete nacional y a alcanzar las semifinales de la Liga de Campeones.

"Es ​un ‌gran golpe para él y para todos nosotros que se pierda el Mundial. Es solo un pequeño consuelo que sea ⁠joven y aún tenga muchos torneos por delante", dijo Nagelsmann.

"Con Assan Ouedraogo incorporamos ahora a un jugador que, al igual que Lenny, tiene mucho talento".

Alemania llegó el martes a Estados Unidos para ‌disputar el Mundial que comienza la próxima semana.

El equipo se ha fijado como objetivo ganar el título tras las eliminaciones en la primera ronda ‌de los dos torneos anteriores, en 2018 y 2022.

Alemania está en el Grupo ‌E y ⁠comenzará su andadura contra Curazao el 14 de junio, ​antes de enfrentarse a Costa de Marfil y Ecuador.

Con información de Reuters